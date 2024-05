Dario Ballantini chi è, imitatore e attore/ Dagli esordi al successo di Striscia La Notizia

Dario Ballantini sarà ospite di La volta buona con Caterina Balivo nella puntata di oggi. L’imitatore, attore e pittore noto per le sue performance a Striscia La Notizia parlerà della sua carriera e vita privata. Ma addentriamoci di più nel suo percorso professionale.

Nasce a Livorno nel 1964, cresce in una famiglia dalla spiccata predisposizione artistica e prende da questa atmosfera creativa molta ispirazione. Sin da piccolo, infatti, è particolarmente attratto dai fumetti e dal disegno, tanto da iscriversi a un corso di tratteggio. Si diploma al Liceo artistico dove si avvicina anche al mondo del trasformismo che sarà poi un tratto distintivo nella sua carriera. Nel 1983 esordisce su piccolo schermo come imitatore per il programma Ciao Gente! e successivamente approda anche al cinema con Zitti e mosca, Il pesce innamorato, e Baci e abbracci.

Ditonellapiaga, chi è la cantautrice/ Nome vero e perché si chiama così: "Artiste in mutande? Ecco cosa penso

Dario Ballantini, il grande successo come imitatore a Striscia La Notizia

Negli anni’2000 entra a far parte del cast di Striscia La Notizia, tg satirico creato da Antonio Ricci in cui l’imitatore veste i panni di politici ed esponenti dello spettacolo. Dario Ballantini procede comunque con la sua carriera nel cinema con La prima cosa bella, Manuale d’amore, e tanti altri.

Anticipazioni Endless Love, puntata 29 maggio 2024/ Emir viene minacciato da Taner e...

Ai microfoni del Corriere della Sera, Ballantini ha svelato quali delle sue tante imitazioni è quella secondo lui più riuscita: “Gino Paoli, come somiglianza e come esperimento. E poi perché far ridere con Gino Paoli non è da tutti. Anche Nanni Moretti, con i suoi silenzi. Il silenzio in tv è pericoloso, la tv è immediata, non puoi stare zitto e non dire nulla. Con questi due personaggi dalle imitazioni ombrose è stato ricevuto in tv anche uno stile rarofatto“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA