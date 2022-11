Dario Cassini e Lucrezia Lando, Ballando con le Stelle 2022/ Eliminati? Questa volta rischiano grosso…

Dario Cassini e Lucrezia Lando, Ballando con le Stelle: pubblico furioso

Il pubblico non sta apprezzando il comportamento borioso di Dario Cassini protagonista con Lucrezia Lando a Ballando con le stelle 2022. Purtroppo l’increscente telefonata a Selvaggia Lucarelli lo ha messo in cattiva luce. Molti follower sostengono che la chiamata non doveva farla, non è stata una cosa corretta, però Selvaggia ogni settimana lo bastona e reagisce male. Purtroppo Dario nel ballo è negato, per lui è un mondo sconosciuto, non sente minimamente la musica, non ha senso del ritmo e quello che infastidisce gli utenti è che l’attore si sente di stare a livelli anche superiori di qualche partecipante.

C’è chi invece ha ritenuto scorretto il comportamento di Selvaggia di rendere pubblica una questione privata, è stato uno spettacolo patetico. Il pubblico non si aspetta molto da Cassini, però in molti sono convinti che sabato prossimo sarà destinato ad uscire.

La salsa di Dario Cassini e Lucrezia Lando

Nella quinta puntata di Ballando con le Stelle Dario Cassini e Lucrezia Lando hanno portato una salsa sulle note di “La mia banda suona il rock” di Ivano Fossati. La performance è stata peggiore delle altre. Ci sono state molte imprecisioni, la Lando a un certo punto ha dovuto allungare il passo per recuperare il braccio di Cassini che se stava andando per gli affari suoi. Quest’anno a Lucrezia le è stato dato un allievo indisciplinato che continua a dire di non aver mai ballato, ma poi una volta che scende in pista pensa di saper ballare meglio di altri. I giudici hanno bocciato Cassini e Mariotto gli ha dato anche lo zero. C’è stata anche una discussione accesa con Selvaggia che ha raccontato di una presunta telefonata che avrebbe ricevuto da Dario dove le chiedeva di continuarlo a bacchettare per aiutare il suo personaggio.

Cassini ha confermato di aver chiamato la giornalista ma soltanto per salutarla e poi le ha chiesto se ha registrato la telefonata. Alla fine la coppia Lando-Cassini ha ricevuto 18 voti e sono andati allo sparecchio a tre con Mughini e Biaggiarelli. Questa volta a Cassini gli è andata bene perché ad essere eliminato è stato Giampiero Mughini.

Il rapporto con Selvaggia Lucarelli di Dario

Dario Cassini non ha un buon rapporto con Selvaggia Lucarelli. Se c’è una cosa che lo fa “sbroccare” è quando lo guarda e inizia con “Allora”…. Si accanisce così tanto su di lui nemmeno se le avesse rigato la macchina. Dario ha stabilito che sul suo ego ci paga l’Imu. Il suo ego gli serve quando gli mancano le sue certezze, attinge proprio da lì. La scorsa settimana la Lucarelli gli ha chiesto di fare i nomi di chi balla peggio di lui.

Dario non è caduto nella trappola e non ha detto cose negative sui suoi colleghi. Lui non crede di essere antipatico a Selvaggia, accanirsi su di lui le consente di gestire meglio un certo conflitto di interessi con il “Re del soffritto”. Non è lui che ha un problema con la Lucarelli, lei lo giudica come la fantasia le suggerisce, poi lui se ne va a casa, se a Biaggiarelli dà quei voti che toglie a lui, quando torna a casa deve vedersela con Selvaggia e le palette.











