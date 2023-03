Dario e Caterina Vergassola, Gli Ipocondriaci di Pechino Express/ Graziati perché…

Dario e Caterina Vergassola ad un passo dall’eliminazione nella prima puntata di Pechino Express: cosa attendersi nella seconda tappa?

Hanno rischiato grosso Dario e Caterina Vergassola nella prima puntata di Pechino Express. Gli ipocondriaci si sono salvati per un soffio, grazie al destino che ha rivelato una busta benevola con la dicitura “puntata non eliminatoria”. Così dopo aver rischiato l’eliminazione nel corso della prima tappa in India, il comico spezzino Dario Vergassola e sua figlia Caterina proseguono la gara di Pechino Express 2023, dove ad attenderli ci sono altre prove da coraggiosi e ostacoli non da poco.

La partenza da Mumbai ha riservato non poche insidie a Dario e Caterina Vergassola, ma alla fine gli Ipocondriaci sono riusciti ad ottenere il pass per accedere alla seconda puntata e poter proseguire il viaggio. A trionfare nella prima tappa in India sono state le Mediterranee, che come di consueto hanno dovuto decretare chi a loro giudizio doveva rischiare l’eliminazione. Il duo ha indicato al coppia de “Gli ipocondriaci”, salvata solo dalla scelta della regia di non rendere eliminatoria la prima puntata.

Dario e Caterina Vergassola, Gli Ipocondriaci di Pechino Express ricambieranno lo sgarbo alle Mediterranee?

Dario e Caterina Vergassola restano quindi in gioco in questa edizione di Pechino Express, dove sono simpaticamente soprannominati Gli Ipocondriaci. Molti fan hanno tirato un sospiro di sollievo perché convinti che il comico spezzino possa dare un contributo importante al programma. C’è anche grande curiosità di capire come il rapporto tra padre e figlia si evolverà lungo il percorso di Pechino Express, dove Dario e Caterina vogliono stupire in positivo.

La prima tappa, che li ha visti ad un passo dall’eliminazione, può risuonare come un serio avvertimento: i Vergassola devono cambiare registro per mettersi al riparo da brutte sorprese. Vediamo se nel corso dei prossimi appuntamenti saranno loro ad imporsi, magari ricambiando lo “sgarbo” alla coppia delle Mediterranee, formata da Carolina e Barbara, che avevano deciso di eliminarli.

