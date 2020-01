Dario Massa/ Cosa accadrà con Carlotta Cocina? (La Pupa e il Secchione)

Dario Massa non se l’è cavata così male nella precedente puntata de La pupa e il Secchione e viceversa. Il creatore di videogames è riuscito a conquistare 28 punti in coppia con Carlotta Cocina, riuscendo a superare tutte le prove. Purtroppo per lui, le tensioni fra la sua partner e Stella Manente sono emerse con tutta la loro forza durante la scelta di chi mandare in sfida, visto che la ragazza si è classificata prima grazie alla sua collaborazione con Raffaello Mazzoni. Massa infatti è finito nel calderone a causa degli attriti fra Stella e Carlotta, anche se la prima ci ha tenuto ha sottolineare che la sua decisione non era da collegare ai comportamenti cattivi che la rivale avrebbe avuto nei suoi confronti. A differenza di Carlotta, Massa ha deciso di non dire la sua e si è limitato, con un sorriso forzato, ad accettare di essere finito fra i papabili del Bagno di Cultura. Ha avuto effetto anche l’impegno di Carlotta durante il Synthony Test, visto che Alessandra Mussolini ha deciso di salvare la loro coppia. Dopo averla ascoltata con attenzione, Massa non ha dimenticato di abbracciare la ragazza, tenerla stretta a sè e confortarla nel momento più teso della sfida. Per poi lasciarsi andare in un innocente bacio sulla guancia, nello scoprire che Carlotta era riuscita a convincere la giudice. Clicca qui per guardare il video di Dario Massa e Carlotta Cocina.

Dario Massa: la connessione con Carlotta Cocina

La connessione fra Dario Massa e Carlotta Cocina a La pupa e il Secchione e viceversa c’è tutta. Lui la tiene sempre per mano, sotto braccio e si dimostra galante su tutti i fronti. Per loro sfortuna, la serata al cinema si è trasformata in un incubo sonnolento. Entrambi avrebbero preferito guardare un film romantico, ma si sono ritrovati di fronte alla famigerata La corazzata Potëmkin. “Questo film è stato ripreso da Fantozzi che ha fatto una battuta famosissima”, ha detto il game designer, dimostrando in qualche modo di conoscere la particolarità della pellicola polacca. Sembra però che la decisione di Dario di spiegare ogni dettaglio di qualsiasi scena, rivelandone anche alcuni particolari meno evidenti, non sia piaciuta alla ragazza. L’effetto soporifero è stato immediato. Clicca qui per guardare il video di Dario Massa e Carlotta Cocina. “La dimostrazione empirica che il tempo deteriora ogni cosa. Coadiuvata alla consapevolezza di non aver capito come innescare anche la maturazione interiore”, scrive invece Dario sui social, condividendo con i fan uno scatto di quand’era bambino. Non tutti i telespettatori però sembrano gradire il livello di cultura di Dario, visto che qualcuno gli fa notare alcune mancanze nel suo ruolo di educatore. “Sarai l’uomo più intelligente, certo, non sarà facile spiegare qualcosa ad un interlocutore diverso da te e che ha un quoziente intellettivo inferiore al tuo come le pupe, però un bravo educatore deve trovare le parole giuste per farsi capire da tutti ed entrare in empatia con il proprio studente”, commenta qualcuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA