Alle Olimpiadi di Parigi 2024, Dariya Derkach ha raggiunto finalmente quello della finale al salto triplo. Le sue parole a fine gara dicono tutto: “Sono contenta ed emozionata, perché ogni olimpiade è una nuova avventura”. Del resto si è guadagnata un ottima posizione con un 14,35 per il secondo salto, che le ha quindi permesso di accedere alla finale. “Mi sentivo bene e ho fatto quello che dovevo” ha raccontato Dariya Derkach, spiegando che durante la rincorsa le sue gambe tremavano tantissimo. Oggi, alle ore 20.20 ci sarà l’ultimo atto, nel quale dovrà dare il meglio di sé stessa.

Ma chi è Dariya Derkach, campionessa in finale alle Olimpiadi di Parigi 2024? Tutti se lo chiedono, dato che parla un perfetto italiano pur essendo ucraina. Ebbene, l’atleta è nata nel 1993, ma vive da tantissimi anni a Pagani, un piccolo comune in Campania. Non tutti sanno che la talentuosa Dariya è figlia di sportivi, con la madre Oksana che è stata una bravissima triplista, e il padre Serhiy che ha conquistato diversi successi nelle prove multiple. Fino all’ottenimento della cittadinanza, l’atleta non ha potuto candidarsi per le Olimpiadi da italiana fino al 2013, lasso di tempo in cui non ha mai voluto “tradire la patria” rifiutando di tesserarsi per altre squadre nazionali. Infatti, aveva ricevuto delle offerte per la Spagna, sempre rifiutate.

Dariya Derkach, il mistero sul fidanzato e la carriera da sogno

In molti si stanno chiedendo qualcosa in più sulla vita privata di Dariya Derkach, campionessa in Salti di Estensione e appartenente all’aeronautica militare, come tanti dei suoi colleghi. Le sue passioni? La moto e la montagna, anche se il suo profilo Instagram, purtroppo, non lascia trasparire nulla rispetto a un possibile fidanzato. Spuntano solo tantissime foto delle sue gare, di viaggi meravigliosi e del legame strettissimo con il fratello, ma se è fidanzata, questo ancora non si sa. Forse perché la trentunenne Dariya Derkach è attualmente concentrata a dare il meglio di sé in ambito sportivo, conquistando sempre più premi come nel 2023, in cui è riuscita a vincere la prima medaglia internazionale con l’argento a Instanbul, sempre nel salto triplo.

Lo stesso anno vince anche a Budapest, qualificandosi poi per la finale, mentre ad Eugene ha raggiunto il suo record migliore, con la misura di 14,52 metri e classificandosi al quarto posto alla Diamond League 2023. “Con 14,35 (+0.3) Dariya Derkach centra esattamente la misura richiesta per la qualificazione diretta nel triplo: per la prima volta è in finale alle Olimpiadi!”, queste le parole del profilo ufficiale di “@atleticaitaliana”, che celebra il grandissimo successo della giovane, in attesa di scoprire come finirà la gara il 3 agosto 2024.