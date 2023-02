“Dati sul clima falsati da scienziati nel 2009″/ Politica green basata su una bugia?

Cambiamento climatico basato su una bugia?

I dati sul clima sarebbero falsi e il prezzo del chilowattora elettrico non sarebbe elevato a causa del conflitto russo-ucraino ma per le nostre scelte di politica energetica: è questo quanto si legge sulle pagine de La Verità. Per decenni, le bollette elettriche sarebbero state le più care al mondo per una “bugia”: si tratterebbe di una frode scientifica, il climategate. La frode sarebbe emersa nel 2009, quando un anonimo hacker del web rese noto lo scambio di e-mail relativo al periodo 1996-2009 tra i membri di una piccola squadra di scienziati.

Vegani in calo in Italia/ Nutrizionisti: "non fa bene all'ambiente e sulla salute..."

Nelle email, gli scienziati rivelavano di aver completamente taroccato i dati per far sembrare quello in corso un riscaldamento “senza precedenti”. I due erano responsabili della compilazione del Rapporto dell’Ipcc – il comitato Onu propostosi di studiare il contributo antropico al clima del pianeta. Si tratta di due scienziati: Phil Jones, ingegnere idraulico e direttore della britannica Unità di ricerca sul clima, e Michael Mann dell’università americana della Pennsylvania.

Benzina e diesel, stop vendite da 2035/ Ok Parlamento Ue: chi ha votato e cosa cambia

Lo scambio di email

Nel 1985 l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) aveva ipotizzato un riscaldamento globale senza precedenti. Anni dopo, Jones e Mann diedero vita all’ipotesi cospirando uno scandalo scientifico, come emerge dalle loro email. Per determinare le temperature del passato, quando non esistevano dati termometrici, avevano preso come indicatore lo spessore degli anelli degli alberi che però, come spiega La Verità, non sarebbe attendibile. I due non avrebbero compreso i loro risultati, perché scorretti. Il loro capo Jones, però, avrebbe dichiarato in una mail: “Ho appena applicato il trucchetto che Mann aveva già usato con l’articolo pubblicato su Nature”.

Classe energetica, stop a case E-F-G/ Diktat UE: "Interventi obbligatori entro 2033"