Dopo il Premio Nobel per la fisica di ieri assegnato a John Hopfield e Geoffrey Hinton, pochi minuti fa è stato comunicato anche il premio Nobel per la chimica 2024. La Royal Swedish Academy of Sciences ha deciso di assegnarlo a David Baker per i suoi studi sulla progettazione computazionale delle proteine, ma anche al duo Demis Hassabis e John Jumper, per i loro lavori sulla previsione della struttura delle proteine.

Il premio Nobel per la chimica è storicamente uno dei più cari all’inventore dello stesso riconoscimento, Alfred Nobel, e nel corso della sua storia è stato assegnato a scienziati e chimici illustri che hanno fatto la storia del mondo moderno, come ad esempio Marie Curie ma anche Ernest Rutherford, considerati dei veri e proprio pionieri della radioattività. Il premio Nobel per la chimica del 2023 era invece andato a Moungi Bawendi, all’americano Louis Brus e all’ex cittadino dell’Unione Sovietica, Alexei Ekimov, per la loro scoperta sui cosiddetti quantum dot, i punti quantici.

NOBEL PER LA CHIMICA 2024: POCHE DONNE FRA I VINCITORI

Come sempre i vincitori vengono scelti dalla prestigiosa accademia che ha sede in Svezia, in quel di Stoccolma, prendendo i nomi da un lungo elenco di candidati che solitamente vengono segnalati da grandi esperti ed addetti ai lavori. Un elenco che rimane comunque segretissimo fino alla premiazione, e che spesso e volentieri porta a dei vincitori che sono completamente differenti rispetto ai pronostici dei giorni precedenti.

Purtroppo, come per il premio Nobel per la fisica assegnato ieri, anche per la chimica vale il discorso della scarsa rappresentanza del gentil sesso. Dal 1901, infatti, sono stati assegnati 117 riconoscimenti (compresi i tre di oggi), ai chimici di tutto il mondo, ma solo 8 erano delle donne. Del resto le materie Stem, quelle più scentifiche, continuano ad essere appannaggio degli uomini, nonostante le donne che si avvicinino a questo mondo siano spesso e volentieri superiori ai loro colleghi.

NOBEL PER LA CHIMICA 2024: I PROSSIMI PREMI ASSEGNATI

La settimana dei Premi Nobel era cominciata questo lunedì, 7 ottobre, con l’assegnazione del riconoscimento per la Medicina a Victor Ambros e Gary Ruvkun, biologi autori della scoperta del microRna, mentre ieri era giunto appunto il nobel per la Fisica e oggi quello per la Chimica. Domani, giovedì 10 ottobre 2024, toccherà ad un altro riconoscimento molto ambito, quello per la Letteratura, dopo di che venerdì sarà la volta del Nobel per la Pace, e infine lunedì prossimo la chiusura con il premio dedicato al miglior o ai migliori economisti dell’anno 2024.

Ricordiamo che il premio Nobel, oltre a far entrare nell’olimpo della propria disciplina chi lo riceve, permette di ottenere anche un assegno da ben 967 mila euro, che deve essere comunque diviso fra tutti coloro che ricevono il premio. La chiusura dell’evento ci sarà il 10 dicembre con la classica cerimonia di premiazione e il ricevimento della medaglia dal re di Svezia.