Dopo il premio Nobel per la Medicina di ieri oggi tocca al Nobel per la Fisic, riconoscimento a che la prestigiosa accademia svedese ha assegnato ai due scienziati John Hopfield e Geoffrey Hinton. Si tratta di due docenti universitari, il primo dell’università di Princeton, negli Stati Uniti, mentre il secondo di Toronto, in Canada, e il riconoscimento gli è stato assegnato per le loro grandi scoperte in merito al machine learning. Nel dettaglio, la motivazione ufficiale sottolinea le scoperte e le invenzioni che sono risultate fondamentali nel campo dell’apprendimento automatico, appunto il machine learning, attraverso le reti neurali artificiali.

Ai due premi Nobel per la Fisica va quindi il merito di aver spianato la strada per quanto riguarda appunto la realizzazione di reti neurali, gettando anche le basi per l’apprendimento delle macchine nonché dell’intelligenza artificiale. John J. Hopfield e Geoffrey E. Hinton susseguono quindi al trio del Nobel per la Fisica 2023 che era stato invece assegnato al trio L’Huillier, Krausz e Agostini, grazie ai loro importanti studi sulla dinamica degli elettroni nella materia.

NOBEL PER LA FISICA 2024: LA MOTIVAZIONE DEL COMITATO

L’accademia svedese, nel consegnare il Nobel per la Fisica ai due docenti, ha voluto sottolineare che: “Hanno mostrato un modo completamente nuovo di utilizzare i computer per aiutarci e guidarci nella risoluzione di molte delle sfide che la nostra società deve affrontare”.

Stando a quanto si legge invece nel comunicato associato al premio, Hopfield, 91 anni, avrebbe creato una memoria associativa capace di archiviare e ricostruire immagini nonché altri tipi di modelli, mentre Hinton, 77 anni, ha inventato un nuovo metodo capace di “trovare in maniera autonoma delle proprietà nei dati”, come ad esempio identificare “elementi specifici nelle immagini. Sebbene i computer non possano pensare – ha aggiunto il Comitato per il Nobel – le macchine ora possono imitare funzioni come la memoria e l’apprendimento. I vincitori di quest’anno per la fisica hanno contribuito a rendere possibile tutto questo”.

NOBEL PER LA FISICA 2024: 118 PREMI ASSEGNATI FINO AD OGGI A 225 SCIENZIATI

Quello assegnato oggi è stato il 118esimo Nobel per la Fisica della storia, istituito per la prima volta Alfred Nobel nel 1895. In totale sono stati 225 gli scienziati che hanno avuto il pregio di poter ricevere lo stesso riconoscimento di prestigio, anche se in realtà sarebbero 224 visto che John Bardeen è stato l’unico che fino ad oggi ha ricevuto due premi Nobel nella stessa materia.

Era accaduto infatti nel 1956, quando venne premiato per l’invenzione del transistor e poi 16 anni dopo, nel 1972, per la teoria sulla superconduttività ordinaria. Si tratta di un Nobel che va quasi esclusivamente a uomini, confermando la tendenza di una minoranza di gentil sesso nelle materie Stem, tenendo conto che solo 5 su 225 sono state appunto le scienziate che hanno ricevuto il premio Nobel per la fisica.