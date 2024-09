David Gilmour si è raccontato di recente alla rivista Rolling Stone, alla quale ha rilasciato una sincera intervista il 26 agosto scorso. Il chitarrista e cantante degli intramontabili Pink Floyd si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, parlando del rapporto ormai incrinato – e inesistente – con l’ex collega e membro della band Roger Waters. Ormai è risaputo che tra i due non scorre buon sangue, ma David Gilmour è arrivato addirittura a non volerne parlare: “Beh, è qualcosa di cui parlerò un giorno, ma non ne parlerò adesso. È noioso“, ha confessato a Rolling Stone, invitando l’intervistatore ad andare avanti saltando questo argomento.

Rich Homie Quan è morto, chi è il rapper famoso per le sue jam trap/ Trovato senza vita a soli 34 anni

“Come ho già detto in precedenza, ha lasciato il nostro gruppo quando ero nei miei 30 anni“, ha continuato il chitarrista dei Pink Floyd, ribadendo che ormai gli anni sono passati e la tematica ha preso polvere. David Gilmour ha poi precisato – in una velata stoccata – di non conoscere affatto il lavoro da solista di Roger Waters da quando la storica band britannica si è divisa per sempre. L’ultima volta che i due hanno suonato insieme è stata il 10 luglio 2010, in occasione di un evento benefico pro Palestina per la Hoping Foundation, che si occupa di sostenere i bambini nei campi profughi.

I Linkin Park, ritornano con una nuova cantante: chi é Emily Armstrong?/ Annunciato nuovo album e tour

David Gilmour su Roger Waters: “Non mi interessano i soldi, vorrei solo uscire da questa infinita polemica”

Durante la loro ultima esibizione, David Gilmour e Roger Waters hanno portato in scena alcuni dei brani più famosi dei Pink Floyd, come l’emozionante “Wish you were here“, “Comfortably numb“, e ancora, “To Know Him is to Love Him” e la celebre “Another Brick in the Wall“. Nel corso degli anni, però, il rapporto tra i due si è fatto sempre più teso, e le motivazioni sembrano essere un accusa di antisemitismo contro Roger Waters da parte di David Gilmour e sua moglie Polly Samson. La coppia aveva lanciato un attacco su X (allora chiamato Twitter) in cui tacciava Waters di fare propaganda contro lo stato d’Israele.

Annalisa, perchè la Nasa le ha ‘dedicato’ un asteroide?/ Dalla laurea in fisica al successo ‘spaziale’

I motivi alla base sono quindi politici, anche se Roger Waters nel corso del tempo ha sempre smentito tutto, ritenendo le accuse totalmente sbagliate e non corrispondenti alla verità. Come riporta la rivista musicale Rockol, pare inoltre che a David Gilmour non interesserebbe più il denaro in gioco tra lui e l’ex compagno della band, ma che anzi, sognerebbe addirittura di vendere il catalogo: “Sbarazzarmi del processo decisionale e delle discussioni che sono coinvolte nella gestione del catalogo è il mio sogno“. Il cantante e musicista ha ribadito di voler solo uscire “dal bagno di fango” in cui si trova ormai da troppo tempo.