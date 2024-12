David Liccioli è il compagno di Arianna David, personaggio che sarà tra i protagonisti della prossima puntata di Storie di Donne al Bivio, programma che andrà in onda sabato Dicembre 2024. Ma andiamo a vedere meglio chi è David Liccioli e di cosa si occupa il compagno di Arianna David e il ruolo che l’uomo ha nella sua vita.

Dopo una serie di flirt e rapporti importanti per la sua vita Arianna David ha trovato con David Luccioli alla stabilità. Per loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine che li ha portati al matrimonio nel 2017; l’uomo ha aiutato molto con il suo amore la donna, alle prese negli ultimi anni con una brutta malattia come è purtroppo l’anoressia. Per quel che riguarda la sua vita e il suo lavoro David è piuttosto riservato.

Arianna definisce David come ‘un dono dal cielo’ e le sta dando un prezioso apporto. In un’intervista a Storie Italiane del 2021 lei parlò cosi riguardo a questa malattia: “Ho sofferto di anoressia dai 21 anni fino ai 24 anni, poi ci sono ricaduta e adesso sto bene”. La donna ha ricordato: “In questo periodo della mia vita soffro di anoressia nervosa, non ho mai appetito e questo mi porta a non mangiare”.

Chi è David Liccioli e cosa significa per Arianna David

David Liccioli è un uomo molto importante nella vita di Arianna David e le sta dando un apporto molto significativo. Parlando in un’intervista al settimanale Nuovo la donna ha raccontato: “Penso di non aver mai amato nessuno come lui. Anche perchè altrimenti non farei il passo delle nozze e sinceramente questa è l’ultima cosa che avrei mai potuto immaginare”.

Non si conoscono invece il lavoro ed altri aspetti dell’uomo che raramente si fa vedere in luoghi pubblici ed è molto riservato. I profili social sono privati e non si hanno grandi informazioni su di lui. Sappiamo che ha 40 anni e che è nato e cresciuto a Roma proprio come sua moglie. Silenzio su lavoro e vita privata e l’ex Miss Italia ha parlato cosi riguardo al suo grande amore:

“Incontrare David è stato davvero un dono dal cielo. E’ quasi come se il destino avesse voluto ricompensarmi di tutte le sofferenze subite e ora sto vivendo un momento bellissimo”, ha raccontato la donna. I due hanno un legame unico e sono molto uniti, l’uomo ha davvero cambiato la vita della donna.