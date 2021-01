David Lynch, Gary Oldman, Martin Scorsese: ex Isabella Rossellini/ Con Wiedemann…

Una grande carriera da attrice e tantissimi amori nel mondo del cinema per Isabella Rossellini. L’interprete, nata dall’amore tra il regista Roberto Rossellini e la meravigliosa Ingrid Bergman, ha prestato il volto a numerosi film di successo – da Velluto Blu a La morte ti fa bella – e spesso ha legato la carriera artistica a quella sentimentale…

Il primo grande amore di Isabella Rossellini è stato Martin Scorsese, leggenda di Hollywood. I due si sono sposati nel 1979 (Robert De Niro testimone di nozze speciale) e hanno vissuto insieme a New York per tre anni. I due non hanno vissuto esperienze comuni sul set, poi nel 1982 è arrivato il divorzio: un addio amaro quello tra l’attrice e l’autore di capolavori come Racing Bull e Taxi Driver…

I GRANDI AMORI DI ISABELLA ROSSELLINI

Un anno dopo l’addio a Martin Scorsese, Isabella Rossellini è convolata a nozze con il modello Jon Wiedemann. Dal loro amore è nata Elettra (1983), unica figlia dell’attrice fino all’adozione di Roberto, nato nel 1993. La relazione con il modello è terminata dopo pochi anni e nel 1986 il volto di The Innocent ha iniziato una storia con un altro grande regista: parliamo di David Lynch, noto al grande pubblico per la meravigliosa serie tv Twin Peaks. Il sodalizio amoroso è durato quattro anni. Negli anni successivi Isabella Rossellini ha vissuto altre importanti relazioni, alcune con volti di spicco del mondo del cinema e dello spettacolo: pensiamo all’attore Gary Oldman (premio Oscar tre anni fa per la sua interpretazione ne L’ora più buia), al nostro Christian De Sica o ancora allo scrittore Luciano De Crescenzo.



