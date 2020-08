David Silva alla Real Sociedad, Lazio furiosa/ Tare: “Non lo rispetto come uomo”

Abbiamo già raccontato della fumata nera nella trattativa che avrebbe potuto portare David Silva alla Lazio: i biancocelesti sognavano il grande colpo ma sono rimasti con un pugno di mosche in mano. Tutto saltato: il trequartista spagnolo, che ha lasciato il Manchester City a parametro zero dopo 10 anni, ha scelto di accettare l’offerta della Real Sociedad e tornerà dunque in Spagna, dove si era imposto all’attenzione mondiale con la maglia del Valencia. Un tira e molla che, si legge su Sky Sport, aveva infastidito la Lazio visto che Silva avrebbe dovuto firmare il contratto a Lisbona, dove i Citizens erano impegnati nei quarti di Champions League (eliminati a sorpresa dal Lione). L’accordo c’era: triennale da 10 milioni di euro complessivi, e tifosi che già sognavano il grande innesto. Invece il calciatore ha scelto il rientro nella Liga, pare per motivi familiari (due anni fa lo stesso Silva aveva raccontato il dramma del figlio Mateo, nato prematuro e ricoverato in ospedale per 5 mesi).

DAVID SILVA ALLA REAL SOCIEDAD: LAZIO FURIOSA

La cosa ha infastidito parecchio Igli Tare: il direttore sportivo della Lazio, riporta sempre Sky Sport, ha detto di aver saputo della firma con la Real Sociedad tramite i giornali e la sua reazione si è espressa nella dichiarazione “Rispetto il David Silva calciatore, non l’uomo”. La replica però non si è fatta attendere, ed è stata affidata al padre dello spagnolo: intervistato a Radio Marca Donostia, ha raccontato di come David sia rimasto assolutamente sorpreso dalla reazione della Lazio. “Non c’era alcun accordo con i biancocelesti” ha detto, affermando come la trattativa per portare il trequartista a Formello fosse tutt’altro che chiusa. Non solo, è arrivata anche la rivelazione di contatti con altre società e, soprattutto, il fatto che Tare avesse parlato soltanto con l’agente di David Silva. “Per questo motivo non capisco il motivo di tirarlo in ballo come uomo” ha continuato il papà dell’ex Manchester City. Per la Lazio insomma si tratta di un improvviso dietrofront paragonabile a un tradimento sportivo, le cose potrebbero essere diverse.



