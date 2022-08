Davide Bonolis, altro che Grande Fratello Vip/ Futuro da calciatore professionista…

Davide Bonolis: no al Grande Fratello Vip?

Davide Bonolis, il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non ha mai negato di essere un appassionato del Grande Fratello Vip dove, anche per la settima edizione, mamma Sonia ricoprirà il ruolo di opinionista. Oggi che è diventato ufficialmente maggiorenne, Alfonso Signorini potrebbe pensare a lui come concorrente puntando sulla sua passione per il reality. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, mamma Sonia Bruganelli aveva svelato il “sogno televisivo” del suo Davide.

“A 18 anni vuole entrare nella Casa. È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità, sono seria. Alfonso lo sa”. Oggi che i 18 anni sono arrivati, tuttavia, pare che i progetti di Davide siano cambiati.

Davide Bonolis: futuro da calciatore?

Nel futuro di Davide Bonolis potrebbe esserci il calcio e non il Grande Fratello Vip. Secondo quanto si legge tra le Chicche di gossip del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 3 agosto, il figlio di Bonolis e Sonia Bruganelli sarebbe pronta al salto di qualità nel calcio.

“Ce la farà Davide Bonolis, promettente calciatore, a fare il salto di categoria tra i professionisti iniziando la carriera dalle serie minori? Sembra proprio di sì e la sua avventura dovrebbe iniziare quest’anno dalla squadra di Trento”, si legge su Chi.

