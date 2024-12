Poco più che ventenne e calciatore del Siena in Serie D, si è innamorato perdutamente di Sophia Berto. Parliamo di Davide Bonolis, figlio di Paolo e Sonia Bruganelli. Come vi avevamo raccontato nelle scorse settimane, a forza di mischiarsi tra il pubblico di Ballando con le Stelle, per seguire mamma Sonia, il ragazzo ha trovato l’amore. Una sorpresa inaspettata, perché tra il ragazzo e la ballerina è nato tutto nella maniera più autentica e naturale possibile. A notare una certa intesa era stata inizialmente Rossella Erra, che aveva provato ad anticipare la coppia che un po’ ingenuamente è uscita allo scoperto senza volerlo.

Sophia Berto, infatti, ha postato delle storie sospette con Davide Bonolis sui propri social e quando è stata interpellata sull’argomento non ha fatto troppi misteri. “Non mi aspettavo che venissero viste queste foto perché non ho grande seguito”, le sue parole dopo aver pubblicato alcuni scatti con Davide.

Sonia Bruganelli e l’amore per il figlio Davide Bonolis: guai a chi glielo tocca!

Il gossip si è gonfiato ulteriormente dopo il selfie di coppia in ascensore, con un feeling sempre più evidente e alla luce del sole. Mamma Sonia Bruganelli è ovviamente al corrente della situazione e avrebbe dato la sua approvazione al figlio. Si dice anche che con Sophia, il figlio di Bonolis sia riuscito a superare una precedente delusione sentimentale. Ora non resta che attendere eventuali sviluppi di coppia tra i due ragazzi, che sembrano vivere il loro rapporto con la giusta leggerezza.

Sonia Bruganelli di sicuro vigilerà perché tiene tantissimo a suo figlio, a cui ha anche dedicato una coreografia durante Ballando. “Siamo stati lontani perché lui gioca a calcio. Quando ho iniziato il programma lui era tornato a Roma per una delusione in amore. Io e lui ora siamo uniti più che mai”, le sue dolci parole. Adesso c’è anche la fidanzata Sophia a dar manforte.

