Davide Bonolis, figlio Paolo Bonolis/ Chi è? Promessa del calcio: firma con la Triestina e…

DAVIDE BONOLIS, CHI E’ IL FIGLIO DI PAOLO?

Chi è Davide Bonolis, il figlio di Paolo Bonolis e di Sonia Bruganelli? Negli ultimi tempi il secondogenito della coppia è balzato agli onori delle cronache e per questo motivo, nel corso della nuova ospitata del papà nel salotto televisivo di “Verissimo”, non si parlerà solamente dei prossimi progetti del conduttore televisivo e del chiacchierato rapporto con la storica compagna. Infatti nella lunga chiacchierata con Silvia Toffanin è probabile che Bonolis parli anche della figlia Silvia (di cui raccontiamo in un altro articolo) e della piccola di casa, Adele, ma pure di Davide che da qualche tempo ha cominciato a brillare di luce propria e non più solamente per il cognome che porta.

Davide Bonolis, classe 2004, è da qualche mese sulla cresta dell’onda in quanto lo scorso agosto ha firmato un contratto con la Triestina, società di calcio che milita in Serie C. E pensare che, come aveva rivelato una volta mamma Sonia, il sogno del 18enne da piccolo era quello di partecipare al… “Grande Fratello”, vale a dire il reality show in cui la moglie di Paolo Bonolis è da un po’ una delle opinioniste. Insomma per la Casa più spiata d’Italia c’è tempo dato che Davide Bonolis vuol provare prima a sfondare nel mondo del calcio professionistico. E dopo la firma col prestigioso club friulano che prova a ritornare nelle serie superiori e ai fasti di un tempo, i riflettori si sono accesi sul ragazzo.

DAVIDE BONOLIS, TRA CALCIO E PASSIONE PER I MOTORI

Ma cosa sappiamo di Davide Bonolis? Appassionato di calcio sin da bambino, pare condivida con papà Paolo (storico aficionados interista e spesso interpellato dai media sulle sorti della squadra milanese) la fede nerazzurra. Nato a Roma nel 2004, da qualche anno ha intrapreso la carriera calcistica anche se di lui si sapeva poco: poi la firma estiva con la società alabardata a cui si è legato con un contratto della durata di tre anni, segno che la Triestina crede molto in lui e ha in mente un progetto a lungo termine anche se per il momento Davide si è aggregato alla formazione Primavera.

Poco si sa invece della vita privata di Davide Bonolis che, solo di recente, ha cominciato ad aggiornare con una certa frequenza i suoi profili social e in particolare Instagram: tifoso dell’Inter, club in cui probabilmente sogna un giorno di giocare, è cresciuto però nelle giovanili della Roma prima di una breve puntatina a Genova, sponda Sampdoria. Di lui si sa inoltre che, oltre al calcio, è un grande appassionato di motori e segnatamente delle due ruote, motivo per cui uno dei suoi idoli da piccolo è sempre stato Valentino Rossi. Allo stesso modo non ci sono aggiornamenti sulla sua vita sentimentale e pare che almeno per ora il ragazzo sia molto abbottonato pure sulla sua vita privata.











