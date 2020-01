Davide Bonolis in ospedale/ Come sta: operato il figlio di Paolo e Sonia Bruganelli

Davide Bonolis in ospedale: il figlio 15enne del conduttore è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Lo ha rivelato Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, pubblicando sui social network nella prima mattinata di oggi un video che immortala il figlio Davide in un letto d’ospedale. Ma ha voluto rassicurare sulle condizioni del ragazzo, anche se per lei e la sua famiglia sono state comunque ore di preoccupazione. L’operazione era programmata da tempo: si è trattato infatti di un intervento di routine per la rimozione delle tonsille. È stato eseguito presso gli Istituti fisioterapici Ospitalieri Regina Elena di Roma. Niente di paragonabile sicuramente al problema di salute della sorella Silvia, nata con una malformazione congenita al cuore per la quale fu operata dopo la nascita. Ma era pur sempre un intervento chirurgico, da qui dunque la preoccupazione della madre. Nel video in questione il figlio di Paolo Bonolis è ripreso disteso in un letto di ospedale, poco dopo essere uscito dalla sala operatoria.

DAVIDE IN OSPEDALE: COME STA IL FIGLIO DI PAOLO BONOLIS

Davide Bonolis è il secondogenito di Paolo e Sonia Bruganelli. Scorrendo i contenuti social pubblicati dalla madre sul suo profilo Instagram, il ragazzo compare spesso. Ma il legame con i suoi genitori è forte a prescindere dai social. La madre comunque lo ha filmato dopo l’intervento: il 15enne aveva fatto da poco ritorno nella sua stanza di ospedale. Quando la madre gli chiede «Tutto bene? Fa male?», lui la rassicura ma si limita a rispondere «Non mi far parlare». Nel frattempo è preso dal cellulare: guardava un video di FiusGamer. «Appena uscito dalla sala operatoria. NON CAMBIERÀ MAI!!!», ha scritto Sonia Bruganelli nella didascalia. In passato invece è dovuta intervenire in difesa del figlio, vittima di pesanti critiche sui social per il sovrappeso del ragazzo, finito per questo nel mirino degli haters. Stavolta invece non c’è spazio per le polemiche, ma per tanti auguri di pronta guarigione.





