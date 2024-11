Forse non tutti sanno che Davide Bonolis, il figlio di Sonia Bruganelli, ha vissuto momenti davvero bui nel recente passato. Il ventenne calciatore, infatti, ha dovuto fare i conti con una serie di disagi fisici e psicologici, che lo hanno portato a combattere ed affrontare le sue ombre, con grande coraggio. E’ stato lo stesso Davide a raccontarsi sui social, ripercorrendo il periodo che ha descritto come il peggiore della sua vita. Quando ha scoperto di avere la mononucleosi, il ragazzo ha abbandonato temporaneamente l’attività sportiva, ingrassando a vista d’occhio e in un periodo piuttosto breve.

“Ho cominciato a chiudermi in me ed allontanarmi da tutto quello che potesse essere contatti con altre persone per la enorme paura di essere giudicato e deriso”, ha detto su Instagram il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Di sicuro, Davide, ha sempre potuto contare nell’appoggio della sua famiglia, anche se i suoi mostri interiori ha dovuto affrontarli da solo.

Davide Bonolis, la confessione choc del figlio di Sonia Bruganelli: “Felice solo mangiando”

“Ero felice solamente mentre mangiavo. […] ma quando arrivai a 104 kg la mia mente cambiò”, spiega ancora il ragazzo. Malgrado il disagio, le ansie e le paure di mostrarsi in pubblico, la forza e la motivazione di Davide cominciavano a spingerlo sempre di più verso gli obiettivi. L’allenamento ed uno stile di vita sano hanno poi fatto la differenza, anche se i momenti di sconforto sono tornati a bussare alla sua porta.

C’è stato un periodo infatti, in cui il figlio di Sonia mangiava mezza mela al giorno, esasperando all’eccesso il desiderio di tornare in forma. “Facevo così tutti i giorni e tutto questo è stato il problema principale delle mie preoccupazioni, ansie e insicurezze”, la spiegazione di Davide. Oggi fortunatamente il periodo nero è alle spalle.

