Davide de Marinis è Achille Lauro/ Sarà l’esibizione della svolta?(Tale e Quale Show)

Davide de Marinis, alla prova Achille Lauro per la consacrazione?

Davide de Marinis stasera è chiamato al difficile compito di interpretare Achille Lauro. Il cantante ha conquistato solo il quarto posto nella classifica della terza puntata di Tale e Quale Show 2019. Un vero peccato se si considera che il suo Edoardo Bennato è piaciuto a Vincenzo Salemme e Loretta Goggi: il primo lo ha fatto rientrare al secondo posto della sua lista personale, mentre la seconda al terzo posto. Questo gli ha permesso di registrare 54 punti, due in meno rispetto a Tiziana Rivale e uno solo in più se consideriamo una delle super favorite alla vittoria, Lidia Schillaci. La sua esibizione sulla note de Il rock di Capitan Uncino è stata azzeccata sotto diversi punti di vista, a partire dalle smorfie tipiche del cantautore originale fino a ogni più piccolo movimento del corpo. Non stupisce, visto che Davide ha dimostrato fin dal debutto nel talent di avere delle grandi capacità da imitatore. Per certi versi forse l’assegnazione lo ha persino avvantaggiato: difficile convincere il concorrente a stare fermo, per via della grande energia che ha sempre dimostrato di avere su palcoscenici e studi televisivi. Questa sera invece lo vedremo nei panni di Achille Lauro, un artista che si allontana di molto dai compiti che fino ad ora sono stati assegnati al cantante. Clicca qui per rivedere l’esibizione di Davide de Marinis.

Davide de Marinis, Tale e Quale Show 2019: in crescita costante

Tale e Quale Show 2019 potrebbe permettere a Davide de Marinis di confermare ancora di più la popolarità ottenuta con la precedente partecipazione al talent di Amadeus. In Ora o mai più ha messo in luce la sua bravura, ma non è mai riuscito a convincere più di tanto la giuria. Nel programma di Carlo Conti invece può ottenere un successo dietro l’altro, anche se questo vuol dire confrontarsi con concorrenti più che forti. Dopo un inizio un po’ incerto, de Marinis è riuscito ad aggiudicarsi un posto interessante nella classifica finale. “Bravissimo. Intonato. Un ottimo lavoro”, ha detto Loretta Goggi durante l’ultimo commento. Coinvolto anche Giorgio Panariello, che ha visto nel concorrente una forte coerenza. Per Max Giusti invece è stato impossibile non notare che Davide ha infuso un po’ della sua Milano nell’inflessione originale di Edoardo Bennato. Nessun commento a sfavore e solo complimenti, anche se sappiamo bene che si gioca ad alti livelli e che alla fin fine bisogna valutare anche i verdetti positivi assegnati agli altri concorrenti in gara. C’è comunque ampio margine di miglioramento per de Marinis, che potrebbe persino raggiungere la prima posizione. Sarà l’esibizione di questa sera a dargli la possiiblità di superare ogni aspettativa?

© RIPRODUZIONE RISERVATA