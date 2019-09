Tale e Quale Show 2019, 3a puntata/ Diretta e classifica: Max Giusti giudice speciale

TALE E QUALE SHOW 2019: TERZA PUNTATA 27 SETTEMBRE, ANTICIPAZIONI

Venerdì 27 settembre, in prima serata su Raiuno, Carlo Conti conduce la terza puntata di Tale e Quale Show 2019. Giunto alla nona edizione, il programma ha già ottenuto un discreto successo di pubblico e critica. Le prime due puntate hanno confermato l’affetto dei telespettatori per la trasmissione che si è confermata leader del prime time. Merito anche dei concorrenti che sono riusciti immediatamente a conquistare il cuore dei telespettatori calandosi perfettamente nei panni dei personaggi che hanno interpretato. Come sempre, presenze fisse dello show sono i giudici. Anche quest’anno, la giuria è composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme a cui, ogni settimana, si aggiunge un giudice speciale. Dopo Enrico Brignano, questa settimana, tocca a Max Giusti che è considerato un vero leader delle imitazioni.

ESIBIZIONI TALE E QUALE SHOW: LE ASSEGNAZIONI CONCORRENTE PER CONCORRENTE

Per la terza puntata di Tale e Quale Show 2019, i concorrenti sono chiamati a grandi prove. Settimana dopo settimane, le imitazioni diventano sempre più difficili. Ad aiutarli, naturalmente, ci sono i vocal coach che, ogni settimana, cercano di trasformare la voce dei protagonisti. Quali esibizioni, dunque, saranno al centro del terzo appuntamento di Tale e Quale Show 2019? Jessica Morlacchi si trasformerà in Laura Pausini, Lidia Schillaci sarà alle prese con l’esibizione di Elisa, Davide de Marinis sarà Edoardo Bennato, Tiziana Rivale si cimenterà nell’imitazione di una regina della musica italiana come Patty Pravo, Gigi & Ross si trasformeranno in Ornella Vanoni e Gino Paoli, Francesco Monte dovrà vedersela con Ed Sheeran, Francesco Pannofino renderà omaggio al mito di Fred Buscaglione, Agostino Penna dovrà interpretare la voce dei Gipsy Kings, David Pratelli proporrà Pippo Franco, Flora Canto imiterà Anna Tatangelo, Sara Facciolini si trasformerà nella popstar Jennifer Lopez e, infine, Eva Grimaldi vestirà i panni di Grace Jones.

LA CLASSIFICA DI TALE E QUALE SHOW: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Se la prima puntata di Tale e Quale Show 2019 è stata vinta da Lidia Schillaci, a trionfare al termine del secondo appuntamento è stato Agostino Penna che ha battuto la concorrenza con la straordinaria imitazione di Gaetano Curreri con il brano “Chiedi chi erano i Beatles”. Al secondo posto si sono piazzati Gigi e Ross che hanno portato in scena l’imitazione quasi perfetta di Ermal Meta e Fabrizio Moro. Al terzo posto, invece, si è piazzata Lidia Schillaci con la sua Giorgia. I nomi di Agostino Penna, Gigi e Ross e Lidia Schillaci sono quelli più gettonati per l’eventuale vittoria della terza puntata. A decratare il vincitore saranno le classifiche dei giudici a cui si aggiungeranno i voti che ciascun concorrentesarà libero di assegnare a se stesso o ad un compagno.



