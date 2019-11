Davide De Marinis è Fabio Rovazzi/ Video, pronto per “comandare”? (Tale e Quale Show)

Bisogna ammetterlo: Davide De Marinis mette tutti d’accordo. Piace alle mamme e le nonne, così come alle donne mature ed anche alle ragazze più giovani per via del look sbarazzino e le canzoni fresche. Oltre ad essere un buon cantautore e musicista, ha dimostrato di essere un perfetto imitatore, lasciando tutti a bocca aperta specie con Vasco Rossi, che gli ha fatto conquistare anche la vittoria dell’intera serata. Dopo una dolorosa separazione (“Proprio perché ero innamorato non volevo costringerla a stare con me. E ci siamo separati”), Davide ha ritrovato anche l’amore tra le braccia di Rosa: “Un giorno vidi passare questa ragazza: ero in diretta, non potevo uscire per fermarmi, allora ho chiesto a un mio amico di correrle dietro e di portarla da me. Quel giorno siamo diventati amici, ma dopo un anno abbiamo capito di amarci”, ha raccontato a DiPiù. La famiglia per lui è molto importante, ed in più di una occasione ha avuto modo di dimostrarlo. “Mi piacerebbe diventare papà. Io ho quarantotto anni, Rosa ne ha trentasette, siamo pronti per questa grande responsabilità, se Dio vorrà darcela”, ha confidato.

Davide De Marinis interpreta Fabio Rovazzi: andrà a “comandare?”

Durante la passata puntata di Tale e Quale Show andata in onda venerdì sera, ha indossato i panni di Tony Renis, con Quando Quando Quando e conquistando l’ottava posizione con 37 punti. Stasera sarà il turno di Fabio Rovazzi: andrà meglio questa esibizione? Recentemente intervistato da DonnaPop, ha parlato proprio di questa esperienza su Rai1: “È un’avventura fantastica: ogni settimana devo entrare nelle vesti di tanti personaggi e tutti diversi fra loro. Io sono uno che studia, quindi sono molto concentrato nel periodo che precede la diretta (…) Mi sto divertendo tantissimo e ogni settimana mi improvviso qualcun altro. È davvero emozionante”. Prima di ciò, proprio De Marinis aveva ritrovato la popolarità grazie a “Ora o mai più” con Amadeus: “Ora o Mai Più è stato molto emozionante, non lo nego. Sono stato fortunato a potervi partecipare, ma Tale & Quale è diverso. C’è quell’ascensore che è una cosa inimmaginabile; tu passi dal camerino a salutare il tecnico del suono, con Carlo Conti che ti fa un in bocca al lupo sincero e poi però ti si chiude l’ascensore alle spalle e sei davvero solo al mondo e lì ti viene un po’ di strizza. C’è un ambiente bellissimo, sono tutti cordiali e molto preparati, ma la sensazione di solitudine quando rimani in ascensore è assurda!”.

