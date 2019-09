Davide de Marinis è J-Ax/ Riuscirà a snaturare la sua voce? (Tale e Quale Show)

Davide de Marinis dovrà dare molto di più nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2019, dato che la posizione in classifica ottenuta in precedenza non è delle più favorevoli. Dopo aver ottenuto 29 punti nella provvisoria, il concorrente ha confermato la posizione anche in quella definitiva, non riuscendo a superare il centro della classifica. Stasera lo vedremo tra l’altro nei panni di J-Ax, un artista più che difficile per de Marinis. Il motivo è molto semplice: la voce di Davide è così pulita da allontanarsi di molto da quella graffiante del rapper. Dato che la sua imitazione di Gianni Morandi non è andata a buon fine, questa volta il concorrente non dovrà puntare tutto solo sulle sembianze fisiche, ma anche sulla somiglianza vocale. Ci riuscirà? Davide potrebbe stupire, come già accaduto durante la sua esperienza a Ora o mai più. “Lo so che dovrò impegnarmi al massimo, ma ce la metterò tutta”, scrive in un post su Instagram ringraziando tutti i fan che lo hanno sostenuto e condividendo un breve estratto delle prove precedenti.

Davide de Marinis, Tale e Quale Show 2019: Gianni Morandi un successo a metà

È sempre un sorridente Davide De Marinis quello che troviamo sul palco di Tale e Quale Show 2019, fin dalla puntata d’esordio. Il cantante noto per la sua hit Troppo bella ha avuto l’onore e l’onere di imitare uno degli artisti più amati dagli italiani: Gianni Morandi. Il brano scelto non ci ha di certo permesso di tuffarci nei ricordi più antichi e rispolverare uno dei brani giovanili del cantautore, ma ci ha regalato una splendida interpretazione della sua Banane e Lamponi. Scatenato in studio e pronto a dare tutto se stesso in questa nuova avventura, de Marinis ha calcato molto sulla gestualità di Morandi e sul suo noto dondolamento. I giudici però gli hanno fatto qualche appunto, specialmente Loretta Goggi. Secondo la giurata infatti Davide De Marinis ha addirittura ballato in qualche punto, dando una dinamicità al suo Gianni che l’originale in realtà non possiede. “In qualche momento ballavi”, dice infatti facendogli comunque i complimenti.

Davide de Marinis, l’esibizione della prima puntata

