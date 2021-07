Davide Devenuto e Diego, compagno e figlio Serena Rossi/ Essere mamma e “moglie”

L’amore tra Davide Devenuto e Serena Rossi, galeotto fu la telenovela partenopea ‘Un Posto al Sole’

Nel contesto pandemico Serena Rossi ha avuto il tempo e la possibilità di praticare molto a lungo l’arte di essere mamma e moglie. Al suo fianco ha lo splendido Davide Devenuto e il figlio Diego. L’attrice tutto ciò lo ha raccontato a Vanity Fair in un’intervista nella quale sottolinea i momenti dedicati al gioco con il figlio, la possibilità di accompagnarlo a scuola, vederlo crescere con maggiore disponibilità rispetto ai classici regimi di tempo serrati di un’attrice in grande ascesa mediatica. Nell’intervista dichiara che è bravissima a comporre un T-Rex, magari avrà un futuro come maestra nel caso volesse abbandonare il cinema e la fiction Tv. Come si sono conosciuti Davide Devenuto e Serena Rossi?

Come per altri flirt o relazioni stabili, galeotto fu la telenovela partenopea ‘Un Posto al Sole’ e proprio nei corridoi della Rai Napoli, la coppia si è sorrisa per la prima volta e da quel momento non si sono più lasciati. La carriera di Davide Devenuto vede ‘Un Posto al Sole’ come progetto principale, durato per ben diciassette anni nei quali ha sviluppato il ruolo e il personaggio di Andrea Pergolesi, ma i due s’incontrano recentemente, fuori dal tetto nuziale, ancora una volta sul set, quello di ‘Mina Settembre’, nel quale sono entrambi presenti ma oggi genitori di uno splendido bambino nato nel 2015.

Un amore tutto rosa e glitter? Assolutamente no! La coppia ha avuto un momento di crisi serissima che ha rischiato di generare lo sfaldamento della loro relazione. Superandola si sono trovati ancora più uniti e questa forza, questo grande amore, così ci racconta Serena attraverso Vanity Fair, è la chiave del loro successo che mai ha ceduto durante la situazione claustrofobica del lungo lockdown durante il quel molte coppie italiane, e non solo, hanno ceduto.

Serena Rossi, un grande 2021 che l’ha consacrata anche come conduttrice

Nonostante la pandemia, le chiusure, le privazioni soprattutto nel mondo dello spettacolo, per l’attrice Serena Rossi il 2021 è un anno da incorniciare. La statuetta vinta grazie alla serie Tv ‘Mina Settembre’, nella quale interpreta il ruolo di un’assistente sociale e il Premio Afrodite, questi messi difficili le hanno anche concesso di stare molto più a lungo accanto alla sua famiglia, composta dal marito, collega di lavoro, l’attore Davide Devenuto e il piccolo Diego, figlio avuto assieme all’attore che oggi s’incammina verso il quinto compleanno. Cosa ci sarà nel futuro di Serena? Lei sogna il cinema accanto a Pierfrancesco Favino o Sofia Loren e la sua determinazione è talmente forte che tutto potrà accadere.

