Davide Devenuto e Diego, fidanzato e figlio Serena Rossi/ A quando il matrimonio?

Classe 1972, originario di Roma, Davide Devenuto è il fidanzato di Serena Rossi. I due stanno insieme dal 2008, vale a dire da quando si sono conosciuti sul set della soap opera Un posto al sole a cui l’attore ha preso parte fino al 2020. Da allora non si sono più separati: quello tra Davide e Serena è un amore solido, e apparentemente non c’è motivo per non ratificarlo con il matrimonio. Delle loro nozze si era parlato nel 2019, quando Davide aveva chiesto in diretta tv la mano della fidanzata, ma alla fine entrambi si erano tirati indietro affermando che quel siparietto era soltanto un “gioco”. Per ora, dunque, non si hanno notizie sulla data ufficiale delle nozze.

Conosciamo bene invece il figlio di Davide, Diego, nato il 5 novembre 2016 e così chiamato (anche) in onore del mito calcistico di Serena Rossi: Diego Armando Maradona. Da sempre legata alla città di Napoli, l’attrice ha spiegato così i perché della sua scelta: “Volevamo un nome che cominciasse con la lettera D, proprio come quello del suo papà, e Diego era il nostro preferito”, si legge in un’intervista al settimanale Nuovo rilasciata nel 2016. “E poi – specifica – è lo stesso nome di Maradona, il grande campione di calcio argentino che ha fatto la storia della squadra del Napoli”.

Chi è Davide Devenuto: dal teatro a Un posto al sole

Davide Devenuto ha iniziato a studiare recitazione nel 1997. I primi ruoli importanti sono arrivati proprio in quel periodo, anche se non ancora in televisione (ha esordito nel mondo teatrale). Il 2003 è stato l’anno del suo ingaggio a Un posto al sole nei panni di Andrea Pergolesi, protagonista della soap per diverse stagioni. Nel 2018 ha anche partecipato come concorrente alla seconda edizione di Celebrity Masterchef, dove si è classificato terzo.

Piuttosto riservati circa la loro vita privata, Davide e Serena non hanno mai reso noti troppi dettagli riguardo al loro rapporto di coppia. Per esempio, a differenza di alcune colleghe, Serena fa un uso più ‘professionale’ dei social e in particolare del suo profilo Instagram, dove pubblica perlopiù foto dei suoi lavori in televisione. Rari, invece, gli scatti in compagnia di Diego.

