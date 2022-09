Davide Donadei “Chiara Rabbi? Non rinnego nulla”/ “Tornare a Uomini e Donne? Sì, ma…”

Davide Donadei e la storia finita con Chiara Rabbi

Davide Donadei torna a parlare della storia finita con l’ex fidanzata Chiara Rabbi e lo fa sulle pagine del settimanale Nuovo ammettendo di non rinnegare assolutamente nulla del tempo trascorso con lei. “Avevamo investito tanto nel nostro rapporto condividendo casa, lavoro e scegliendo di adottare anche un cane. Dopo la mia scelta in tv siamo andati ad abitare insieme dal giorno dopo. Durante la nostra relazione abbiamo continuato a conoscerci perchè nel corso del programma riesci a scoprire a malapena il 10 per cento della persone che hai di fronte. Non rinnego nulla di quello che c’è stato tra me e Chiara, ma purtroppo tra noi non ha funzionato“, ha spiegato l’ex tronista a Nuovo.

Davide, oggi, è single e ha il cuore libero e, di fronte ad un’eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip, accetterebbe non escludendo la possibilità di potersi innamorare nuovamente. “Una cosa è certa, però. Io l’amore non lo vado a cercare“, ha aggiunto.

Davide Donadei di nuovo tronista a Uomini e Donne?

Davide Donadei è stato tra i protagonisti più amati delle ultime stagioni del programma di Maria De Filippi e, qualora la redazione dovesse decidere di dargli una seconda possibilità, l’ex tronista accetterebbe anche se affronterebbe la nuova avventura con un atteggiamento diverso.

“Se mai un giorno dovessi tornare a Uomini e Donne vivrei il mio percorso con una consapevolezza diversa. Penserei di più a me stesso e meno alle corteggiatrici. Spesso ho fatto un passo indietro per non farle soffrire. Per carattere sono buono, sensibile e romantico. Credo di essermi fatto troppi problemi perchè ci tenevo davvero tanto a Chiara. Ho scelto lei tra le tante evitando di conoscere altre corteggiatrici“, ha concluso.

