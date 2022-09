Davide Donadei, frecciatina a Chiara Rabbi?/ L’ex Uomini e Donne svela…

Davide Donadei: la verità sulle foto con Chiara Rabbi

L’ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei dopo la separazione da Chiara Rabbi è stato visto in compagnia di un’altra ex dama del trono over del programma di Canale 5: Roberta Di Pauda. Dopo questo evento il ragazzo ha deciso di apparire sui social per rispondere ad alcune domande dei suoi follower che hanno subito chiesto chiarimenti sulla sua ex fiamma.

Davide Donadei ha spiegato il motivo per cui ha deciso di non cancellare le foto insieme a Chiara Rabbi, anche se ha voluto escludere la possibilità di un ritorno di fiamma: “Mi è stato insegnato a non rinnegare il passato! E’ passato! E’ stato bello, tanto e nn serve rimuovere delle foto solo perchè lo fanno tutti!”.

Davide Donadei fa chiarezza sulla rottura con Chiara Rabbi

Davide Donadei ha anche escluso la possibilità futura di cancellare le foto in caso una sua prossima compagnia gli facesse questa richiesta: “Il passato è passato! Nessuno me lo deve giudicare o cancellare”.

Nel rispondere alle domande dei suoi fan l’ex tronista ha rivelato il possibile motivo per cui la storia tra di lui e Chiara Rabbi sia finita, infatti, alla domanda “Cosa pensi possa rovinare un rapporto” ha risposto: “Gelosia tossica“. Non solo di relazioni, l’ex tronista ha raccontato anche il motivo per il quale tutta la sera decide di ascoltare la musica del Titanic: “Quel film mi fa pensare all’amore, quello vero! Quello a cui oggi purtroppo non credo più! “. Sarà stata una frecciatina nei confronti della sua ex?

