Davide Donadei e Chiara Rabbi: perchè si sono lasciati?/ A Uomini e Donne la verità

Davide Donadei e Chiara Rabbi: dall’amore all’addio

Era il quando, nello studio di Uomini e Donne, iniziava ufficialmente la storia d’amore tra Davide Donadei e Chiara Rabbi. Un amore importante, vissuto intensamente sin dai primi giorni e con tanti progetti. Oltre alla convivenza, i due hanno diviso tutto adottando anche un cagnolino. Per stare accanto a Davide, Chiara si è anche trasferita in Puglia per affiancarlo nella gestione del ristorante. Una storia che è diventata sempre più importante fino ai primi segnali di crisi. Dopo voci e indiscrezioni è così arrivata la conferma della fine della relazione con Chiara che, dopo aver lasciato la Puglia, è tornata a Roma. Ma perchè i due si sono lasciati? A svelare qualche dettaglio è stato il portale Pipol Gossip che ha scritto:

“Noi possiamo rivelarvi che lui sognava il GF Vip e lei inseguiva nuove opportunità lavorative. La crisi post Covid si è abbattuta anche sul ristorante in Puglia di Davide per questo il reality era una valida alternativa per portare a casa soldini”, ha fatto sapere il portale.

Le parole di Davide e chiara dopo la rottura

Dopo i presunti motivi svelati da Pipol Gossip, a rompere il silenzio ci ha pensato Davide Donadei che si è assunto tutta la responsabilità della fine della sua relazione con Chiara Rabbi. “Non sarà uno sciacallo giornalista a raccontare la chiusura della mia storia ma bensì sarò io. Proprio perché la responsabilità è tutta mia, è da me che è partito tutto ed è giusto che io prenda le redini di questa storia in mano e racconti la verità a tutti voi che è una sola! Io e Chiara non stiamo più insieme. Continuate a volerci bene”, le parole di Davide.

“Stanno girando un miliardo di voci troppo pompate. Non sono un mostro e non lo sono maio stata. Non sono come mi descrivete. Non inventate cavolate, l’ho sempre rispettato e amato! Ero gelosa? Certo ma non un mostro! Le poche persone che mi hanno conosciuto veramente mi apprezzano e mi vogliono bene, per fortuna. Per quanto riguarda la nostra situazione io non ho nulla da dire, sicuramente in un anno e mezzo siamo stati felici, probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui“, è invece la versione di Chiara sui social.

