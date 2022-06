Davide Donadei e Chiara Rabbi: “Pronti a tornare in tv”/ “Gf Vip? Sarebbe bello…”

Davide Donadei e Chiara Rabbi sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Francesco Ciannamea e Alessandra Vatta e andata in onda nel pomeriggio di martedì 21 giugno 2022. La coppia, formatasi a Uomini e Donne, ha rivelato di avere iniziato a condividere lo stesso tetto sin dal giorno successivo alla “scelta” avvenuta nell’ambito del programma di Maria De Filippi: “Da quel momento non ci siamo più staccati. Quando esci da quel format, il sentimento ce l’hai o non ce l’hai”.

Successivamente, Davide Donadei e Chiara Rabbi hanno evidenziato di non avere ancora ricevuto chiamate da parte dell’universo televisivo: “Non ci sono ancora stati proposti programmi insieme, per il momento si sono spenti i riflettori del mondo della tv. C’è da dire che la scorsa annata è stata anche un po’ condizionata dal Coronavirus. Noi ci siamo, siamo pronti”.

CHIARA RABBI E DAVIDE DONADEI: “GF VIP? IL TEMPO C’È…”

Nel prosieguo del loro intervento congiunto a “Trends&Celebrities”, Chiara Rabbi e Davide Donadei hanno parlato di gelosia, con la ragazza che ha asserito: “Io non do modo a lui di essere geloso, ma ci sono troppe femmine attorno a Davide che devo rieducare”. Per quanto riguarda invece le polemiche divampate nei giorni scorsi circa la pubblicazione di una foto in intimo di Davide Donadei, Chiara Rabbi ha detto: “Personalmente i social li uso come li ho sempre usati, non vedo nulla di male a postare foto in intimo o in costume. Non ci devono essere tabù su questo argomento”. Dello stesso avviso Donadei: “Nella mia vita ho fatto foto in intimo per i brand, non c’erano mai state polemiche”.

Infine, il sogno Grande Fratello Vip per Donadei esiste ed è reale: “Come ho già detto in passato, è un programma che mi piacerebbe tanto fare, in quanto facendo tv ho scoperto belle emozioni. Il tempo c’è e speriamo che arrivi presto questa chiamata”.











