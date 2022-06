Sabrina Ghio/ L’ex Uomini e Donne contro le critiche: “Non mi sento sbagliata”

Sabrina Ghio risponde sui social alle critiche che l’hanno vista protagonista nelle ultime ore. L’ex protagonista del dating show ha da poco partorito la piccola Mia, avuta dal compagno Carlo Negri, e lo ha lasciato dai nonni per poter ricavare del tempo libero insieme a lui. Questo gesto ha dato il via a una serie di commenti velenosi, ai quali l’ex volto di Uomini e Donne ha deciso di replicare.

Sabrina Ghio, "Ecco la mia pancia dopo il parto"/ La replica agli haters che…

Sabrina Ghio replica alle critiche sui social

L’influencer ha deciso di affrontare le critiche sul suo essere mamma, sulla sua pagina Instagram: “Comunque apro e chiudo parentesi, è solo per farvi capire che ognuna di noi ha i propri tempi, non siamo aliene, non sono aliena però devo dire che ho avuto un parto molto bello, che mi ha permesso di essere in forza subito”.

Uomini e donne, Sabrina Ghio mamma bis, dopo 3 aborti/ "Sei nata tu..."

Sabrina Ghio invita poi i suoi follower a non giudicarla, e aggiunge: “Non mi sento sbagliata per aver ritagliato un po’ di tempo per me e il mio compagno, soprattutto perchè Penelope era tra le braccia dei nonni che vivendo a Caserta la vedranno di meno, non mi sento diversa”.

Sabrina Ghio e gli scatti dopo il parto contro gli hater

Questa non è la prima replica che Sabrina Ghio deve affrontare. A pochi giorni dal parto, l’influencer ha sfidato le critiche al suo fisico mostrandosi in lingerie. Proprio lei ha voluto mandare un messaggio positivo alle donne: “Fregatevene e parliamone, è importante parlare di accettazione, del rispetto del tempo per se stesse, per noi stesse“.

Penelope, figlia di Sabrina Ghio/ L'intervista "Mi diverte essere mamma, lei è..."

Dopo una gravidanza difficile, l’ex volto di Uomini e Donne ha subito del body shaming per aver preso dei kg di troppo. Non è stato subito facile per lei affrontare queste critiche, e in special modo quelle sulla difficoltà alla sua età di tornare al peso forma dopo una seconda gravidanza: “una tra tante critiche che non avrei voluto ricevere è – ha detto amareggiata Sabrina Ghio – <<ora però che sei più grande è difficile perdere i kg della gravidanza, devi stare attenta, non hai più quell’età lì>>… Boccone amaro? Si!”. Quella sul peso acquistato in gravidanza è una polemica che recentemente si è infiammata con le recenti dichiarazioni molto contestate e poco rispettose verso le madri che faticano a recuperare il proprio peso dopo il parto di Chiara Nasti, che si è attirata una serie di frecciatine, non ultima quella dell’influencer Paola Turani. Insomma, Sabrina Ghio giudicata gratuitamente per essere una madre e una donna normale, non è proprio un caso isolato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA