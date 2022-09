Davide Donadei ha tradito Chiara Rabbi?/ Esplode il triangolo con Roberta Di Padua

Uomini e donne, spunta il sospetto tradimento di Davide Donadei ai danni di Chiara Rabbi: c’entra Roberta Di Padua

Davide Donadei ha tradito Chiara Rabbi con Roberta Di Padua? Questo é l’interrogativo web, dal momento che l’ex tronista -dopo aver ammesso di essere il responsabile del suo allontanamento dalla prescelta a Uomini e donne, Chiara, e quindi della rottura di coppia, é stato avvistato con la sexy protagonista del trono over di Napoli, Roberta Di Padua, in atteggiamenti piuttosto complici.

Dall’avvistamento di coppia di Davide e Roberta divenuto virale in questi giorni, nasce il sospetto generale che i due abbiano avviato una conoscenza intima clandestina in parallelo alla frequentazione dell’ex tronista con Chiara Rabbi, cominciata al dating-show prodotto e condotto da Maria De Filippi sotto i riflettori.

Che a provocare la rottura tra i due protagonisti del trono classico sia stato anche lo zampino della sospetta “terza incomoda” e storico volto del trono over di Uomini e donne, Roberta? La domanda é lecita e, intanto, Davide Donadei tiene a chiarire la sua posizione, pubblicando una serie di chat personali condivise proprio con Roberta Di Padua.

Tra i messaggi in questione, oltre ad emoticon affettuosi anche a forma di cuori rossi spuntano parole dolci come gli auguri di buon compleanno di Davide rivolti a Roberta, “Tanti tanti auguri Ro”. Dalle chat quindi non si direbbe certo che Davide possa aver tradito Chiara con Roberta. E alle stesse, poi, Donadei aggiunge a corredo delle dichiarazioni di chiarimento: “Ho pubblicato le chat che ci sono state tra me e Roberta mentre ero con Chiara giusto per dimostrarvi il rispetto che c’era, perché poi quando vengo preso di mira su mancanze di rispetto impazzisco. Dal 28 luglio, dopo che ho reso pubblica la fine della storia con Chiara, Roberta mi ha scritto semplicemente come stavo, come mi hanno scritto in centinaia di altre persone, fine”.

Davide Donadei replica alle accuse di tradimento verso Chiara Rabbi, dopo Uomini e donne

Insomma, Davide Donadei tiene a dimostrare al pubblico di Uomini e donne che non abbia tradito la fiducia dell’ex né quella della produzione e il pubblico del format di Canale 5 e, alludendo all’avvistamento di coppia e le annesse foto subite dai fan che lo immortalano con la bella napoletana dalla fulva chioma, poi aggiunge stizzito : “Mi riallaccio alla diretta di ieri dove dico che rimanevo da solo in albergo a mangiare una pizza. Eravamo entrambi qui a Napoli, ci siamo sentiti e abbiamo deciso di mangiarla insieme nel locale accanto all’hotel. Questo per farvi capire una cosa, per evitare situazioni, la guerra non la voglio fare: se avessimo voluto fare giochini strani come state dicendo di certo non mi sarei mangiato una pizza in una pizzeria strapiena al centro di Napoli. Ho passato una serata tranquilla, ho mangiato una pizza con una persona che già conoscevo, avevamo tante cose di cui parlare, anche del programma, e basta”.

E a conclusione del suo messaggio di chiarimento, poi, tra le altre cose Davide Donadei tiene a precisare che data la rottura con Chiara Rabbi non sarebbe comunque tenuto a dare giustificazione di alcun tipo rispetto alle sue frequentazioni con altre donne: “Vi dico solo: se ieri avessi voluto non mi avrebbe visto nessuno, ve lo dico col cuore in mano quindi per favore cercate di capire e pensare non sempre in mala fede. Grazie. […] Io sono due mesi circa che sono da solo quindi paradossalmente se dovessi decidere di vedere una ragazza forse non devo dare conto a nessuno, forse. Quindi non capisco il motivo delle continue foto, però è giusto che sia così, l’abbiamo scelto noi. Non voglio fare la guerra perchè non conviene. Voglio portare rispetto, le nostre vite devono andare avanti”.













