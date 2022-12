Davide Donadei ha tradito chiara Rabbi?/ Spunta l’ex Amici Arianna Gianfelici e…

Davide Donadei, la segnalazione su Arianna Gianfelici

Bomba su Davide Donadei mentre si trova al Grande Fratello Vip 2022. L’ex tronista di Uomini e Donne è entrato nella casa di Cinecittà da single dopo la fine della storia con Chiara Rabbi, scelta al termine del percorso nel programma di Maria De Filippi. Una storia finita tempo fa e sulla quale spunta l’ombra del tradimento. Secondo quanto scrive Deianira Marzano tra le storie del proprio profilo Instagram, Davide avrebbe tradito Chiara Rabbi con Arianna Gianfelici, ex allieva di Amici. Un presunto tradimento che avrebbe portato all’allontanamento tra Davide e Chiara.

Donadei e Arianna Gianfelici erano stati pizzicati insieme la scorsa estate. All’epoca si era vociferato di un flirt tra i due successivo alla fine della storia tra l’ex tronista e Chiara Rabbi. Secondo quanto fa sapere Deianira Marzano, invece, le cose non sarebbero andare totalmente così.

La segnalazione di Deianira Marzano su Davide Donadei

Cos’è successo realmente tra Davide Donadei e Arianna Gianfelici? Tra i due c’è stato davvero un flirt? A rispondere a tali domande è la blogger ed esperta di gossip Deianira Marzano che, su Instagram, scrive: “Davide, quando era con Chiara, è stato con Arianna Gianfelici. Chiara lo sa, ha parlato con lei e lo disse anche a me, ma non so perché non voleva farlo sapere. Arianna mi ha confermato tutto. La cosa la sapevamo già tempo fa ed è giusto dirlo perché non vedo perché lui debba omettere queste cose e dire che la storia con Chiara era finita solo per gelosia”.

La Marzano, poi, ha pubblicato anche un storia risalente alla scorsa estate in cui Davide e Chiara sono insieme mentre sorridono e si divertono. Della segnalazione di Deianira si parlerà al Grande Fratello Vip?

