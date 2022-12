Davide Donadei: “Perché ho lasciato Chiara Rabbi? Troppo gelosa”/ “Non poteva essere la madre dei miei figli”

Davide Donadei parla dell’ex fidanzata Chiara Rabbi al GF Vip e spiega perché è finita

Davide Donadei, entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 da pochi giorni, si è già sbottonato sulla relazione avuta con Chiara Rabbi, nata a Uomini e Donne. Lo ha fatto durante una chiacchierata con Oriana Marzoli che gli ha chiesto se al GF Vip sia alla ricerca dell’amore. Davide ha risposto di essere felice anche da single e di non cercare oggi una fidanzata ma che sarebbe disposto ad accogliere con gioia l’amore qualora arrivasse.

“Se voglio trovare un’altra ragazza? No, sono tranquillo ora. – ha subito chiarito Davide, aggiungendo che – Se dovesse arrivare ok. Non la sto cercando, non si cerca il vero amore. Se devo trovarmi una storiella, la trovo sicuramente fuori da qui”. A questo punto è tornato attuale il discorso riguardante la rottura con Chiara, avvenuta a luglio.

Davide Donadei: “Chiara non poteva essere la madre dei miei figli”

“Vuoi sapere perché è finita? Era molto gelosa.” ha spiegato Davide Donadei a Oriana al Grande Fratello Vip 2022. Ha quindi ben chiarito le motivazioni della rottura: “È finita per quello ed è finita anche e soprattutto perché è finito il sentimento da parte mia. Non pensavo che potesse essere più la madre dei miei figli. Quando ho iniziato a pensare questo, non aveva più senso, anche perché convivevamo, era una cosa importante. La decisione è stata principalmente mia.”

Davide ha poi raccontato alcuni aneddoti particolari che metterebbero in evidenza la forte gelosia dimostrata da Chiara nei suoi confronti: “Eravamo a un evento, una ragazzina di quindici anni mi ha chiesto una foto e mi ha detto: ‘Davide sei più bello dal vivo’. Ho risposto: ‘Grazie’. Il panico. Ho solo detto grazie con mezzo sorriso.”

