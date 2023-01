Davide Donadei punge Oriana: “Daniele? Giochino iniziato dopo il palo da Luca”/ “Ha giocato le sue carte”

Davide Donadei lancia una pesante stoccata a Oriana al GF Vip

Se Nicole Murgia e Luca Onestini sono certi che Oriana Marzoli non avrebbe dormito con Daniele Dal Moro se Luca avesse ceduto alla sue avances, c’è chi al Grande Fratello Vip accusa ancor di più la venezuelana, ritenendo che stia mettendo in piedi un ‘giochino’. Davide Donadei ha criticato aspramente Oriana nel corso di un confessionale che Signorini potrebbe mandare in onda nella diretta di lunedì, accendendo nuove polemiche.

Ecco quanto ha dichiarato Davide di Oriana: “È semplicemente un giochino che ora ha capito semplicemente perché ha preso un paletto grande contro Luca e allora da lunedì sera è in giro per casa a cercare sempre Daniele.” E ancora: “Lei secondo me piano piano finirà le sue carte e non avrà più nulla di cui parlare, perché la sensibilità è parola lontana per quanto riguarda Oriana.”

Davide Donadei contro Oriana: lei ha una strategia al GF Vip?

Davide Donadei ha le idee molto chiare su Oriana Marzoli. Per l’ex tronista di Uomini e Donne la gieffina si è buttata tra le braccia di Daniele Dal Moro solo per il due di picche ricevuto da Luca Onestini. Ma non è tutto: secondo Daniele, quella di Oriana sarebbe anche una strategia, un gioco che le servirebbe anche per mettersi in luce all’interno del gioco. Una strategia che, tuttavia, a suo dire sarebbe ormai giunta alle battute finali.

