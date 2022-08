Davide Donadei rivede Chiara Rabbi di Uomini e Donne dopo la rottura/ Lui svela: “Mi ha fatto effetto ma…”

Davide Donadei e Chiara Rabbi di Uomini e Donne, incontro dopo la rottura: cos’è accaduto?

Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne, lui tronista e lei la corteggiatrice. Dopo un lungo percorso di indecisione, il volto del dating show ha deciso di scegliere la sua pretendente romana. La coppia è stata insieme un anno e mezzo circa in cui hanno vissuto intensamente il loro amore. Qualcosa però, è andato storto e Davide Donadei e Chiara Rabbi hanno deciso di lasciarsi confermando il tutto sui social. A giorni da quell’annuncio i dei si sono però rivisti.

Numerosi sono stati i rumor che hanno attribuito la colpa all’ex corteggiatrice, la quale ha smentito replicando alle polemiche: “Poi non so perché tanta gente s’inventa e mette bocca in cose mai successe! Grazie al cielo le poche persone che mi hanno conosciuto veramente mi vogliono bene, mi stimano e mi rispettano. Grazie a Dio sto a posto così. Poi per quanto riguarda la nostra situazione, io non ho nulla da dire. Cioè, in un anno e mezzo siamo stati felici e tutto quello che ci pare. Probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui. Basta”.

Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono rivisti, dopo mesi dalla rottura, per l’affidamento del cane Rocco che hanno adottato insieme. A raccontare com’è andato l’incontro ci ha pensato il tronista pugliese che ammette di aver avuto delle sensazioni forti nel rivedere la sua ex: “Indubbiamente mi ha fatto effetto. Chiara dopo mia mamma e mio fratello è stata la persona più importante della mia vita e avrà sempre un posto speciale per me”.

Nonostante la prima impressione però, Davide Donadei ha ammesso di non essere più innamorato di Chiara ma di aver avuto piacere nel vedere il suo cagnolino stare con lei. L’ex volto di Uomini e Donne poi, lancia una frecciata a Nicolò Zaniolo che avrebbe messo alcuni like alle foto della sua ex: “Se non l’avesse messo forse ancora avrebbe la spalla al suo posto. Scherzi a parte… Ci sta“.

