Davide Donadei scontro con Nicole Murgia/ “Mi sono allontanato da te perchè…”

Davide Donadei confronto con Nicole al GF Vip: ecco cosa è successo

Davide Donadei è entrato da poco nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, ma ha già molto chiaro chi è la sua preferita. L’ex tronista ha manifestato da subito un certo legame con Nicole Murgia, dichiarando di riuscire a confidarsi con lei più che con qualsiasi altro.

In queste ultime ore, Davide Donadei ha avuto un confronto con Nicole a causa dell’allontanamento della gieffina. Come riporta Isa&Chia, l’ex tronista dichiara alla coinquilina: “Io mi sono allontanato da te a causa di alcuni tuoi comportamenti. Oggi ho la motivazione del tuo comportamento: hai dell’interesse per un’altra persona“. Il ristoratore allude a Daniele Dal Moro, anche se quest’ultimo ha dichiarato di provare dell’interesse per Oriana Marzoli. La Murgia ha comunque smentito di essere interessata al bel veneto e aggiunge: “Il pensiero che ho di te non è cambiato“. E’ palese, dunque, che a Donadei piaccia la gieffina: possibile storia d’amore tra i due concorrenti?

Davide Donadei è entrato da single nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, ma senza l’intenzione di creare una storia nel reality show. L’ex tronista ha svelato a Oriana Marzoli di non cercare l’amore, ma di accoglierlo se decidesse di arrivare: “Se voglio trovare un’altra ragazza? No, sono tranquillo ora. Se dovesse arrivare ok. Non la sto cercando, non si cerca il vero amore. Se devo trovarmi una storiella, la trovo sicuramente fuori da qui”.

Davide Donadei svela come mai è finita la storia con la sua ex Chiara Rabbi: “Vuoi sapere perché è finita? Era molto gelosa.È finita per quello ed è finita anche e soprattutto perché è finito il sentimento da parte mia. Non pensavo che potesse essere più la madre dei miei figli. Quando ho iniziato a pensare questo, non aveva più senso, anche perché convivevamo, era una cosa importante. La decisione è stata principalmente mia”.

