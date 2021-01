Davide Donadei, Uomini e Donne/ Beatrice piange: Chiara fa un passo indietro?

Davide Donadei al bivio nella nuova puntata di Uomini e Donne. Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore, stanche di dividersi le sue attenzioni e di dover aspettare l’esterna per vederlo, hanno più volte esortato il tronista pugliese a scegliere, ma il 25enne non appare ancora pronto a lasciare la trasmissione per cominciare una storia lontano dalle telecamere. Cosa accadrà, dunque, tra Davide, Chiara e Beatrice nella nuova puntata del dating show di canale 5? Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, Davide avrà un confronto con Chiara che, nella scorsa puntata si era scagliato contro il tronista che aveva dedicato le proprie attenzioni solo a Beatrice. Dopo il chiarimento con la Rabbi, il momento del trono classico andrà avanti con l’esterna tra il tronista e Beatrice.

DAVIDE DONADEI VICINO ALLA SCELTA: LA PROPOSTA DI CHIARA RABBI

Dopo due esterne, una organizzata da Beatrice e una da Davide Donadei che si presenterà a casa della corteggiatrice, nello studio di Uomini e Donne non mancheranno le lacrime della Buonocore che, dopo aver ammesso di essersi innamorata, sperava di spingere il tronista ad una scelta immediata. Nella puntata in onda oggi del programma di Maria De Filippi, durante un ballo, Beatrice piangerà e chiederà a Davide di scegliere il prima possibile. Chiara, vedendo il 25enne in difficoltà, si mostrerà pronto a rinunciare alle loro esterne per permettergli di dare una scelta con più tranquillità. Come reagirà Donadei di fronte a tale proposta? La accoglierà o deciderà di non prenderla in considerazione?



