DAVIDE DONADEI, UOMINI E DONNE/ “Potrei innamorarmi di Beatrice, ma…”

Davide Donadei si lascia andare a dichiarazioni importanti nei confronti di Beatrice. A cena fuori, dopo una serie di complimenti sulla bellezza di Beatrice, il tronista si sbilancia: “Potrei uscire innamorato di te e se dovessi sceglierti è perché provo qualcosa di importante per te. So che non mi volterai mai le spalle”, spiega Davide che svela di essere vicino alla scelta. “Abbiamo parlato di cose importanti, si è aperta tanto. Ha fatto il regalo a me e a mamma e mi ha fatto tanto piacere. Il fatto che io non la scelga oggi è perché devo consolidare delle cose. Il motivo per cui non scelgo è anche la presenza di Chiara. Sono in difficoltà e l’ho detto sempre”, aggiunge il tronista. Beatrice ricorda le cose importanti che le ha detto il tronista e lo esorta a scegliere il prima possibile (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

DAVIDE E BEATRICE, ESTERNA ROMANTICA

Se Sophie Codegoni non passerà un momento sereno con Matteo, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, Davide Donadei riporterà un clima romantico con l’esterna fatta con Beatrice. Il tronista pugliese, infatti, è sempre più preso dalle sue corteggiatrici, ma prima di fare la sua scelta, sta provando a conoscerle meglio per capire con cui potrebbe vivere una storia d’amore vera e importante lontato dalle telecamere. Attratto sia da Beatrice che da Chiara, sta vivendo quelle che potrebbero essere le ultime esterne prima della scelta intensamente. Dopo aver permesso a Chiara di parlare con la madre donando una grandissima gioia alla corteggiatrice, nella puntata di oggi, si lascerà andare nuovamente con Beatrice che, nella scorsa puntata del programma di Maria De Filippi, ha ammesso di essersi innamorata di lui.

DAVIDE DONADEI TRA BEATRICE E CHIARA

In esterna, a cena con Beatrice, Davide Donadei si lascerà andare a parole importanti nei confronti della corteggiatrici ammettendo di sentirla come la fidanzata. Un’ammissione che, naturalmente, renderà molto felice Beatrice, ma non Chiara. Quest’ultima, in studio, non nasconderà le proprie emozioni e ammtterà di esserci rimasta male dichiarando di non riuscire a capire gli atteggiamenti del tronista. Nonostante sia convinta che Beatrice sia più importante per Davide, Chiara confesserà di non volersi arrendere e di non voler andare via aggiungendo di essere pronta a lottare pur di lasciare lo studio di Uomini e Donne, mano nella mano con il tronista.



