Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ Matteo le dice no, lei perde la testa

Sophie Codegoni torna al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata di oggi. Dopo l’addio al trono di Gianluca De Matteis, la puntata continuerà con la giovane tronista che, dopo essere stata accusata da Matteo di essere fredda e di sentirla distante, cercherà di correre ai ripari facendogli conoscere la mamma attraverso una videochiamata. Un gesto importante quello fatto dalla tronista che confermerà così le sue buone intenzioni nei confronti di Matteo che, tra tutti i suoi corteggiatori, sente più vicino a sè e considera il più vero. Tuttavia, la ritrovata armonia tra Sophie e Matteo sarà mandata via da una risposta del corteggiatore che, nel rispondere ad una domanda diretta di Maria De Filippi deluderà non solo Sophie, ma anche tutti quelli che facevano il tifo per lui.

MATTEO PRENDE IN GIRO SOPHIE CODEGONI?

Di fronte alla domanda di Maria De Filippi che gli chiederà se direbbe sì ad un’eventuale scelta di Sophie Codegoni, Matteo lascerà tutti senza parole rispondendo che la sua risposta sarebbe un no. Parole che manderanno su tutte le furie Sophie che punterà il dito contro il corteggiatore scagliandosi contro di lui con il sostegno di Gianni Sperti che si chiederà a che gioco stia giocando. La Codegoni si sentirà presa fortemente in giro da Matteo ribadendo la sua idea: la tronista, infatti, lo accuserà di essere cambiato e di essersi montato la testa per il sostegno del pubblico ricordandogli che rispondere sì ad una scelta non significa fissare la data del matrimonio. Come si giustificherà Matteo? Lo scopriremo tra pochissimo.



