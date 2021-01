DAVIDE DONADEI, UOMINI E DONNE/ Piange per Chiara. Beatrice: “Hai rotto i cog*ioni”

Davide Donadei piange vivendo un’emozionante esterna con Chiara che, con l’aiuto della redazione, ha fatto ricostruire nello studio la stanza di Davide. Attraverso foto e oggetti, Davide rivive una parte importante della sua vita. “Mi fai sentire a casa”, ammette Davide stringendo Chiara che ribadisce quanto sia importante per lei. Un’esterna romantica che si conclude con un bacio che i due si scambiano con la mascherina. “Bellissima esterna, lei sa dove colpire”, commenta Davide in studio promettendo che non piangerà mai. “Sto cercando di fargli arrivare il più possibile quello che ho dentro attraverso i gesti perché con lui non riesco a parlare. Di lui mi ha colpito il senso di famiglia che, poi, è quello che ho anch’io”, aggiunge Chiara. Davide sottolinea di aver fatto bene a non essere uscito anche con Beatrice che non reagisce nel migliore dei modi lasciando lo studio. “Hai rotto i cog*ioni, non ce la faccio più”, sbotta Beatrice prima di lasciare lo studio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

DAVIDE DONADEI TRA CHIARA E BEATRICE

Davide Donadei è il protagonista della puntata di Uomini e Donne di oggi. Il tronista pugliese è ormai ad un passo dalla scelta finale anche se le idee sono ancora molto confuse. Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi hanno rapito il cuore del 25enne sin dalle prime esterne. Tuttavia, dopo mesi di conoscenza, Davide non è ancora riuscito a capire se i suoi sentimenti sono più forte nei confronti di Chiara o di Beatrice. Nella puntata in onda oggi ci sarà, però, un momento molto emozionante che potrebbe fornire al pubblico un indizio su quella che sarà la scelta di Davide. Molti fan del programma di Maria De Filippi sono convinti che la scelta ricadrà su Beatrice, ma sarà davvero così? Chiara Rabbi sta provando in tutti i modi a conquistare Davide e, dalle poche anticipazioni che circolano sul web, pare che con un’esterna molto romantica, emozionerà sia Davide che gli altri presenti in studio.

CHIARA RABBI EMOZIONA TUTTI, DAVIDE DONADEI VICINO ALLA SCELTA?

Per vivere totalmente l’avventura sul trono di Uomini e Donne, Davide Donadei è costretto a stare a Roma a causa del covid. Chiara, consapevole della mancanza che il tronista prova per la sua famiglia, nella nuova puntata del dating show di canale 5, farà proiettare attraverso un video la camera del tronista pugliese emozionando Davide, ma anche gli altri presenti in studio, in primis Gianni Sperti. Sarà un’esterna molto emozionante che, tuttavia, ferità Beatrice la quale, in lacrime, lascerà lo studio. Donadei, inizialmente, deciderà di non seguirla considerando quell’atteggiamento da bambina, ma cambierà idea poco dopo raggiungendola. Come reagirà, invece, Chiara di fronte alla scelta di Davide di seguire Beatrice subito dopo aver rivisto la loro esterna?



