DAVIDE DONADEI, UOMINI E DONNE/ Beatrice: “Mi ha dato il contentino e ha sminuito…”

Beatrice si scaglia contro Davide. “Mi è arrivato un messaggio che mi sembra un contentino. Da quando sono arrivate le altre ragazze continua a trascurarmi e a lasciarmi in panchina. Io sto male e tu mi ridi in faccia”, sbotta Beatrice che non trattiene le lacrime. “Mi è sembrato che, in quel momento, Chiara avesse bisogno di me. “Hai pensato a lei, ma non hai pensato a me”, aggiunge ancora Beatrice. A difenderle è Gianni Serti: “Io sto dalla parte di Beatrice perché, per quello che c’è stato tra voi, il compleanno di Beatrice era importante. Poi ho bisogno di capire se sei andato da lei per il messaggio o per qualcos’altro perché, altrimenti, crei un precedente pericoloso perché alle ragazze potrebbe bastare mandarti dei messaggi strappalacrime per ottenere un’esterna con te”. Davide, poi, sceglie di ballare con Beatrice che, però, rifiuta (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

DAVIDE DONADEI DELUDE BEATRICE

Davide Donadei scatena la bufera a Uomini e Donne e divide il pubblico del dating show di canale 5 nella nuova puntata in onda oggi, lunedì 26 ottobre. Dopo lo spazio dedicato a Michele Dentice e Roberta Di Padua, come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, al centro dello studio si accomoderà il 25enne tronista pugliese che dividerà lo studio per un gesto contro Beatrice. Con quest’ultima, il feeling sta crescendo e, nella scorsa puntata, Davide le aveva promesso di portarla in esterna, cosa che poi non è accaduto. Nel nuovo appuntamento, infatti, Davide svelerà di essere uscito con Chiara a cui ha dedicato le sue attenzioni dopo aver conquistato alcuni suoi messaggi che l’hanno particolarmente colpito. Una decisione che ha scatenato la forte delusione di Beatrice.

DAVIDE DONADEI CHIUDE CON BEATRICE?

Beatrice, nella nuova puntata di Uomini e Donne, non nasconderà la propria rabbia nei confronti di Davide Donadei che, non solo non l’ha portata in esterna, ma non le ha neanche mandato un messaggio per il suo compleanno. A dare ragione a Beatrice sarà la tronista Sophie Codegoni secondo cui Davide avrebbe potuto almeno mandare un regalo a Beatrice per farle sentire la sua presenza nel giorno del suo compleanno. In puntata, Davide chiederà scusa a Beatrice confermando di aver preferito Chiara perchè pensava che lei, in quel momento, avesse bisogno di vederlo. Beatrice, inoltre, riceverà anche le scuse della rivale Davide.



