DAVIDE DONADEI, UOMINI E DONNE/ L’arrivo di Valeria scombussola il tronista e…

Due nuove corteggiatrici per Davide Donadei. Al cospetto del tronista di Uomini e Donne sono arrivate Valeria e Silvia. Valeria, laureata in logopedia, dopo essere stata chiamata più volte dalla redazione di Uomini e Donne senza aver mai accettato, di fronte alla presenza di Davide, ha deciso di mettersi alla prova. Davide decide di ballare con Valeria che dà ragione a Davide sull’importanza del bacio e di avere un contatto fisico prima di decidere. L’arrivo di Valeria che ammette di voler scoprire se il vero amore possa nascere in una nuova trasmissione televisiva ha scombussolato il tronista che non nasconde il suo entusiasmo. “Come si fa a non far scendere due ragazze così belle?”, chiede Davide il cui atteggiamento infastidisce notevolmente soprattutto Beatrice e Chiara (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

L’AVVERTIMENTO DI ROSSANA A DAVIDE DONADEI

Beatrice, Chiara e Rossana sono le tre corteggiatrici che Davide Donadei sta conoscendo più a fondo. Il tronista pugliese di Uomini e Donne ha più volte ribadito di provare interesse per tutte e tre le ragazze. L’arrivo di Rossana, tuttavia, giunta in trasmissione dopo Beatrice e Chiara, lo ha scombussolato. Sin dalla prima esterna, Davide non ha nascosto l’attrazione fisica nei suoi confronti e, parlando di lei, l’ha definita “tanta roba”. Pur essendo felice di aver immediatamente attirato l’attenzione di di Davide, dai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Rossana lancia un avvertimento a Davide. “Dovrà andare oltre al mio aspetto fisico e apprezzare la persona che sono. Mi dispiacerebbe se si fermasse solo al lato estetico senza avere la reale voglia di conoscermi”, ha spiegato la corteggiatrice.

DAVIDE DONADEI TRA BEATRICE, CHIARA E ROSSANA

Chi sarà la scelta di Davide Donadei? Difficile dirlo. Il tronista pugliese di Uomini e Donne è molto preso da tutti e tre i corteggiatori e la stessa Rossana con cui si è sbilaciato più volte fa fatica ad individuare la sua preferita anche se si augura di poter trascorrere sempre più tempo con lui. “Sono consapevole che sarebbe giusto non crearmi aspettative per evitare grandi delusioni, ma la parte più irrazionale che c’è in me e che, solitamente, faccio prevalere, mi fa sperare di poter trascorrere più tempo con lui“, ha spiegato Rossana a Uomini e Donne Magazine. Cosa accadrà nella puntata di oggi di Uomini e Donne? Di fronte alle sue tre corteggiatrici, Davide si sbilancerà?



