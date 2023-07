Davide e Alessia al secondo falò immediato a Temptation Island 2023?/ Video spoilera, ma Giuseppe e Gabriela…

Davide e Alessia sono la coppia del secondo falò immediato a Temptation Island 2023?

Quale sarà la coppia protagonista del secondo falò di confronto immediato di Temptation Island 2023? È ciò che il pubblico del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia si chiede da quando è andato in onda il promo in cui si anticipa la richiesta di incontro di uno dei fidanzati dello show. Ed è proprio dai video anticipativi che arrivano indizi importanti su chi possa essere la coppia che forse si incontrerà alla fine della seconda puntata.

Dopo Isabella e Manu, la coppia al falò immediato potrebbe essere quella di Davide e Alessia. Ricordiamo che hanno deciso di partecipare al programma per comprendere se, dopo la relazione clandestina di oltre un anno di lei con un altro, Davide sia disposto a superare il tradimento e ricominciare da zero. I segnali, al momento, non sono affatto positivi, soprattutto di fronte ai video spoiler della seconda puntata.

Secondo falò di confronto immediato a Temptation Island 2023: spunta anche l’ipotesi Giuseppe e Gabriela

Nei video Davide è disperato dopo aver visto alcune immagini della fidanzata, probabilmente insieme al tentatore Davide. Si dice “molto nervoso”, e forse proprio dopo aver avuto questa reazione decide di chiedere a Filippo l’incontro immediato con la fidanzata. Un’ipotesi che sembra accreditata anche dalla presenza, al momento dell’annuncio di Bisciglia alla fidanzata in questione, del tentatore in questione.

L’altra possibilità è che sia stato invece Giuseppe a chiedere il falò di confronto immediato con la fidanzata Gabriele. In un video infatti lo vediamo piangere disperato su un lettino dopo la visione di uno o più filmati. Cosa sarà accaduto?

