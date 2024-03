Davide Frattesi, la sorella Chiara debutta in TV?/ “E’ pronta ad approdare in un noto programma”, lo scoop

Davide Frattesi, la sorella debutterà in televisione? Lo scoop

Davide Frattesi, calciatore rivelazione dell’Inter, è molto noto per le sue prodezze in campo ma meno nell’ambito della sua vita privata. A svelare un segreto che lo riguarda è proprio il settimanale Chi, che ha parlato di sua sorella Chiara e di un progetto che la vedrà presto coinvolta.

“Il calciatore rivelazione dell’Inter Davide Frattesi nasconde un segreto del quale è gelosissimo. Stiamo parlando di sua sorella Chiara. Bellissima, single, la ragazza prossimamente è pronta ad approdare in tv in un noto programma” si legge sul settimanale. Ma di quale programma si tratta? Il direttore di Chi potrebbe intendere il Grande Fratello, ma è difficile pensare al reality show ormai in dirittura di arrivo. Non rimane che attendere ulteriori dettagli in futuro.

Piero Ausilio svela un retroscena su Frattesi: “Giocatore forte”

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, è stato ospite dell’evento ‘Sport e Musica nell’era della performance” dove ha parlato dell’era social: “Ora confesso una cosa. Non ho un account Instagram ufficiale, ne ho creato uno per controllare le mogli perché qualcuna mi ha creato dei problemi. Dalle mogli e dalle fidanzate si capiscono tante cose, anche della personalità del calciatore. Poi seguo anche calciatori, anche di altre squadre. Ma l’ho creato per la moglie di un calciatore che mi stava dando tantissimi problemi“.

Il direttore sportivo ha poi parlato di Davide Frattesi: “È stata dura perché come in tutte le trattative ci sono difficoltà, soprattutto quando si parla col Sassuolo. Erano in tante su di lui, è un giocatore forte, che è cresciuto tanto in questi anni e che aveva attirato l’attenzione di tante squadre italiane. Noi ci abbiamo lavorato, siamo stati più convincenti e il ragazzo ci ha dato una mano perché vedeva nel progetto Inter il progetto migliore“.











