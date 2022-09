Davide Graziano, ex compagno e figli Luciana Littizzetto/ “Sono una madre buffa…”

Davide Graziano, chi è l’ex compagno di Luciana Littizzetto

Davide Graziano è l’ex compagno di Luciana Littizzetto. Noto per essere il batterista degli Africa Unite, Davide ha collaborato con la sua band dal 1991 al 2010 ed è stato session man di Vinicio Capossela, nonché produttore di Annalisa. Graziano è la persona con cui Luciana Littizzetto ha preso una delle scelte di vita più importanti, quella di prendere in affido i due figli Jordan e Vanessa. In un’intervista di qualche anno fa a Vanity Fair, quando l’attrice e Davide Graziano stavano ancora insieme, la Littizzetto dichiarava: “I figli non sono venuti, non era destino, il desiderio di maternità non era così pressante, non mi sono sentita di affrontare le pratiche di inseminazione. Ero una donna abbastanza serena e contenta, però all’idea di diventare madre non avevo rinunciato, ho sempre avuto il tarlo dell’affido. Il mio approccio è stato molto sociale, frequentavo la comunità “La difesa del fanciullo” di Torino e l’ho capito subito: i ragazzi hanno bisogno di amore e di una casa“.

La coppia si era conosciuta nel 1997 e da allora era rimasta estremamente unita per più di 20 anni, adottando anche due bambini: Vanessa e Jordan. Erano stati affidati alla coppia molto piccoli i due fratelli di origini macedoni, quando lei aveva 12 anni e lui 9 anni. La Littizzetto ha sempre parlato positivamente del ruolo di madre: “Sono una madre buffa che aspira all’autorevolezza, ma per tante donne è così: dovremmo sdoppiarci. Dico sempre che con i figli, ti prendi una vagonata d’amore e di mer*a!”.

Davide Graziano e Luciana Littizzetto, perché si sono lasciati?

Davide Graziano e Luciana Littizzetto sono stati insieme per 20 anni, decidendo di separarsi nel 2018 in circostanze non note. Poco dopo la rottura la Littizzetto al settimanale Oggi ha raccontato: “Tutti facciamo i conti con la disillusione. E non riguarda solo gli uomini, ma anche gli amici. Pensavi di avere un rapporto di lealtà e scopri che non è così. Io pretendo il dissenso leale”. Da qualche tempo hanno deciso di separarsi Luciana Littizzetto e il suo ex compagno Davide Graziano, decisione che a quanto pare non è stata per nessuno dei due è facile, ma anzi abbastanza sofferta. Eppure i due dopo tanti anni trascorsi insieme sono arrivati alla decisione di dirsi addio dopo averne passate nel loro percorso di vita come coppia davvero tante. Ma in particolare un’esperienza è stata quella che ha cambiato la loro vita per sempre, e cioè quella della genitorialità. Come riportato da Fanpage, la Littizzetto ha spiegato che fino ai 40 anni non aveva mai avuto il desiderio di diventare madre, ma poi improvvisamente qualcosa cambiò.

La vicinanza e l’amicizia con Maria De Filippi avevano dato un contributo grandissimo a questo cambiamento, poiché è stata la donna a convincere con i suoi consigli la Littizzetto a tentare la via dell’adozione: “Ma già prima di parlarne con Maria (De Filippi, ndr) mi era capitato tantissime volte di visitare comunità che ospitano bambini. E stavo già facendo un’esperienza con Svetlana, che per il Progetto Chernobyl è sempre venuta da me e ora sta cercando di trasferirsi in Italia. Dopo, ho capito che sono due cose completamente diverse. Svetlana ha una famiglia equilibrata, che la ama e la segue, e si è preoccupata di mandarla in Italia per evitarle il rischio di contaminazioni. Jordan e Vanessa, invece, si portavano dietro un rimorchio di dolore”, ha spiegato al Corriere Fiorentino.











