Davide Martinelli, il ciclista fa consegne ai bisognosi/ “Dovevo fare qualcosa”

Il 26enne ciclista bresciano, Davide Martinelli, sta impiegando il tempo di quarantena causa epidemia da coronavirus, per fare delle opere di bene: consegnare il cibo e le medicine alle persone bisognose, a cominciare dagli anziani. Oggi il ciclista professionista è stato ospite in collegamento Skype con il programma di Rai Uno, Storie Italiane, spiegando: “Ho pensato che era un momento difficile e vista la stagione ciclistica ferma ho pensato che bisognava sfare qualcosa. Ho visto tante storie in tv che mi hanno ispirato e di conseguenza ho deciso di dare vita a questa cosa”. Con lui si è congratulato un grandissimo del ciclismo italiano e mondiale come Francesco Moser, che ha mandato un bel messaggio all’indirizzo del collega: “Ciao Davide, ho saputo che stai facendo questo servizio eccezionale, credo che sia un servizio importante e uno che ha corso in bici ha anche la condizione per poter fare tanti chilometri e così unisci l’utile al dilettevole. Credo che questa sia un’iniziativa da sostenere e da imitare, anche perchè con la bici puoi andare ovunque. Stai attento, metti la mascherina perchè è importante per te e per chi vai a visitare, ciao e complimenti”. Sono molti coloro che si stanno dando al volontariato in questo periodo di grave emergenza sanitaria, ma anche economica, tutte splendide storie che si stanno distinguendo e che mostrano il lato più bello ed umano della nostra penisola.



