MIKEL LANDA INVESTITO DA UN’AUTO/ Pirata della strada scappa: come sta il ciclista

Mikel Landa investito da un auto in allenamento. Tanta paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza per il ciclista basco. Lo scalatore della Bahrain-McLaren, già in passato protagonista di brutte cadute costategli tanto in termini di infortunio, è stato scaraventato a terra intorno alle 13:15 di oggi, sabato 1 febbraio, durante una sgambata in quel di Vitoria, località dei Paesi Baschi. Landa era uscito in strada per preparare il suo inizio di stagione, che dal prossimo 19 febbraio lo vedrà protagonista nella Vuelta a Andalucia, quando è stato speronato. Il pirata della strada, dopo l’impatto, non si è fermato per soccorrere il ciclista, che in quel momento si trovava in compagnia di un amico. L’uomo alla guida dell’automobile è stato individuato poco lontano dalle forze dell’ordine e arrestato.

MIKEL LANDA INVESTITO DA UN’AUTO: PIRATA DELLA STRADA IN FUGA

Ma come sta adesso Mikel Landa? E’ stato proprio l’ex corridore della Movistar a rassicurare i tanti appassionati di ciclismo circa le sue condizioni di salute pubblicando una foto su Instagram dall’ospedale di Santiago, dov’è stato portato insieme al suo amico grazie alla repentina richiesta di soccorsi da parte di alcuni testimoni. Landa ha scritto: “Stamattina, mentre mi allenavo con un amico, un’auto ci ha investito da dietro, scappando. I primi test confermano che tutto va bene. Spero di tornare ad allenarmi nei prossimi giorni”. Sembra essere esclusa, dunque, l’ipotesi più temuta: quella di una frattura che avrebbe rischiato di compromettere l’avvio di stagione di Mikel Landa. Per il ciclista della Bahrain-McLaren soltanto un brutto spavento. Ma anche la conferma che per i corridori riuscire ad allenarsi in sicurezza, come confermano i tanti incidenti in serie, è ogni giorno più difficile.





