Davide Nicola nuovo allenatore Genoa?/ Incontro con la dirigenza, il contratto…

Davide Nicola al Genoa, ci siamo quasi: l’ex Crotone nelle prossime ore potrebbe diventare il nuovo allenatore del Grifone. Destino segnato per Thiago Motta dopo la sconfitta esterna contro l’Inter per 4-0: la dirigenza ha consegnato l’esonero all’allenatore italo-brasiliano, che dà l’addio dopo nove partite ed un bilancio di una vittoria, tre pareggi e cinque sconfitte. E il suo sostituto potrebbe essere proprio Davide Nicola: in programma un nuovo incontro nelle prossime ore, che potrebbe segnare un avvicinamento importante alla risoluzione della questione. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, sono attese novità già nella giornata di oggi dopo le incomprensioni con Diego Lopez e il no di Davide Ballardini. Per quanto riguarda il contratto, Primo Canale parla di un accordo fino al 30 giugno 2020 con rinnovo automatico in caso di salvezza. Attesi aggiornamenti degni di nota, dunque: ricordiamo che Nicola nelle ultime settimane ha rispedito al mittente alcune proposte in attesa della chiamata “giusta”, si avvicina il grande ritorno del tecnico nella massima serie italiana. Vi terremo aggiornati…

© RIPRODUZIONE RISERVATA