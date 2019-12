Thiago Motta esonerato dal Genoa/ Preziosi ha già individuato il nuovo allenatore

Thiago Motta esonerato, è durata due mesi l’avventura dell’italo-brasiliano sulla panchina del Genoa. Fatale la pesante sconfitta per 4-0 contro l’Inter: il presidente Enrico Preziosi ha deciso di cambiare allenatore ed ha già individuato il nome del sostituto. Secondo quanto riportano i colleghi di Sky Sport, sulla panchina rossoblu arriverà Diego Lopez: l’ex tecnico di Cagliari e Genoa è già in partenza dall’Uruguay e arriverà in Italia nella giornata di domani. Vicino alla panchina del Brescia nelle scorse settimane, l’ex difensore definirà il suo ritorno in Serie A nel corso delle prossime ore. Un’altra panchina che salta, dunque: questa mattina è arrivata l’ufficialità dell’esonero di Vincenzo Montella da parte della Fiorentina. Ma non solo: non è da escludere un cambio in panchina anche in casa Torino, la situazione di Walter Mazzarri è a dir poco delicata dopo il ko contro la Spal…

THIAGO MOTTA ESONERATO DAL GENOA: LOPEZ NUOVO ALLENATORE

«Il mio riferimento sono i miei calciatori e sono orgoglioso di quello che cercano di fare. Io penso solo ai miei giocatori, li ho visti tristi nello spogliatoio: avrò il tempo di incontrare la società», ha spiegato Thiago Motta ai microfoni di Sky Sport, commentando così le indiscrezioni sull’approdo di Diego Lopez sulla panchina rossoblu: «La stampa uruguaiana non la leggo, già faccio fatica con quella italiana». Per il momento la società non ha rilasciato commenti, anche se ormai è pressochè assodato l’esonero dell’ex Paris Saint Germain. Domenico Criscito, capitano del Grifone, ha evidenziato nel post-partita: «Quando le cose non vanno bene, chi paga è sempre l’allenatore: lui è arrivato, ha portato le sue idee e speriamo possa restare con noi. Serve del tempo, anche noi calciatori dobbiamo cambiare atteggiamento in campo. La colpa è nostra, ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA