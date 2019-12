Video/ Inter Genoa (4-0): highlights e gol. Doppietta di Lukaku a San Siro! (Serie A)

Netta vittoria per l’Inter contro il Genoa: 4-0 e nella 17^ giornata della Serie A, Antonio Conte può vedere i suoi passare il Natale a braccetto con la Juventus in testa alla classifica del massimo campionato. Genoa ultimo in classifica dopo la vittoria serale della Spal a Torino. Per i Grifoni è addio al tecnico Thiago Motta, secondo esonero dopo quello di Andreazzoli. Dovrebbe essere l’ex Cagliari Diego Lopez il nuovo tecnico. Tornando al campo, ecco che come si vede nel video di Inter Genoa, è stata una partita con poca storia, il Genoa inizia anche discretamente ma l’Inter prende subito in mano il controllo del gioco e piazza l’uno-due subito dopo la mezz’ora. Al 31′ sblocca il risultato Lukaku, che gira di testa in rete un cross di Candreva. Al 32′ è già 2-0 col belga che innesca Gagliardini, la cui conclusione si insacca non trattenuta da Radu. Candreva cerca il tris ma la sua conclusione trova in Lukaku un ostacolo inaspettato: il copione del match non cambia nella ripresa, l’Inter gioca bene e dopo un buon intervento di Handanovic su Sanabria trova il 3-0 al 19′. Agudelo stende Gagliardini in area, è calcio di rigore che Lukaku lascia a Esposito, per permettere al classe 2002 di realizzare il suo primo gol in Serie A. La super giornata di Lukaku non è ancora finita, al 26′ il belga rientra sul destro e calcia una saetta sotto la traversa, imparabile per Radu. Gol capolavoro e per il Genoa non c’è più nulla da fare, c’è spazio anche per il rientro in campo di Sensi, prezioso recupero per Conte in vista di un 2020 che partirà con l’Inter prima in classifica a braccetto con la Juve.

IL TABELLINO

INTER GENOA 4-0 (2-0 pt)

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva (30′ st Lazaro), Vecino, Borja Valero, Gagliardini (27′ st Sensi), Biraghi (33′ st Dimarco); Esposito, Lukaku.

A disp.: Padelli, Berni, Godin, Ranocchia, Politano, Agoumé, D’Ambrosio. All.: Conte

Genoa (4-3-1-2): Radu; Ghiglione, Biraschi, Romero, Criscito; Jagiello (17′ st Rovella), Radovanovic, Cassata; Agudelo; Sanabria (30′ st Cleonise), Pinamonti (27′ st Favilli). A disp.: Marchetti, Jandrei, Goldaniga, El Yamiq, Schöne, Sturaro, Ankersen, Pajac. All.: Thiago Motta

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 31′, 26′ st Lukaku (I), 33′ Gagliardini (I), 19′ st rig. Esposito (I)

Ammoniti: Bastoni (G), Cassata, Romero, Agudelo, Favilli (G)

VIDEO INTER GENOA, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA