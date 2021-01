Davide Nicola nuovo allenatore Torino?/ Esonerato Marco Giampaolo: Cairo ha deciso

Cairo ha esonerato l’allenatore Giampaolo: finisce male anche al Torino

Marco Giampaolo è stato ufficialmente esonerato da allenatore del Torino. L’avventura del tecnico originario di Bellinzona è durato in granata appena 21 partite con solo 4 vittorie, 8 pareggi e ben 9 sconfitte. Allenatore rivoluzionario e in grado di dare ai suoi calciatori una mentalità offensiva non è riuscito ad imporsi in granata, anche a causa dei tanti infortuni e di un evidente indebolimento della rosa nel corso degli anni. Dopo tre anni importanti alla Sampdoria Giampaolo inizia dunque in maniera disastrosa anche questa stagione come la scorsa dove gli erano stati dati appena sette turni al Milan prima di essere sostituito proprio da Stefano Pioli.

E’ Davide Nicola il nuovo allenatore?

Chi sostituirà Marco Giampaolo dopo il suo esonero dal Torino? Il nome più gettonato in questo momento come nuovo allenatore è quello di Davide Nicola classe 1973 di Luserna San Giovanni. Questi è rimasto libero dopo aver terminato l’avventura con il Genoa non nel migliore dei modi. Nicola si era affacciato alla Serie A salvando clamorosamente il Torino per poi non riuscirsi a ripetere nelle due stagioni successive tra Udinese e Genoa. Tecnico vecchia scuola regala alle sue squadre forza, grinta e determinazione. Potrebbe essere un tecnico in grado di incarnare il tanto noto cuore granato.



