Davide Rossi è il nuovo fidanzato di Elodie/ Addio Marracash: il bacio in auto

Sul numero di Chi in edicola mercoledì, 10 novembre 2021, arriva uno scoop che riguarda la cantante Elodie Di Patrizi. I paparazzi del settimanale diretto da Alfonso Signorini hanno beccato la cantante mentre bacia appassionatamente un uomo che non è Marracash. Lui è Davide Rossi, ex modello e marketing manager di Armani, che televisivamente abbiamo visto brevemente all’Isola dei Famosi.

Nella foto che conferma il nuovo amore, i due sono in auto e, stando a quanto riporta la pagina Instagram Spettacoli News, le foto sono state scattate all’aeroporto milanese di Linate, dove Davide ha accompagnato Elodie, in partenza per Bari. Il bacio immortalato dai paparazzi mette anche ufficialmente fine alla storia tra Elodie e Marracash che, nonostante i numerosi sospetti sulla fine della loro storia, non hanno mai confermato personalmente la cosa.

D’altronde, come detto, non mancava indizi sulla fine della storia fra Elodie e Marracash. Come ricorda Chi, questa “è sembrata chiara lo scorso settembre, quando la cantante definì “stimolante e faticosa” la storia con il rapper, e aggiunse: «Siamo molto diversi»”. Erano, questi, i primi segnali della fine di una storia che ha fatto sognare tanti. Oggi Elodie si prepara a fare il suo debutto come attrice, motivo questo del viaggio in Puglia. Sarà infatti protagonista del film “Ti mangio il cuore”, film in bianco e nero ambientato sugli altopiani del Gargano che racconta la passione d’amore, tra drammi e mille difficoltà, tra la moglie di un boss (Marilena, ovvero Elodie) e l’erede della famiglia rivale (interpretato da Francesco Patanè). Chissà che Davide non le faccia visita nelle settimane di riprese.

